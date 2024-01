Πολιτική

ΚΥΣΕΑ - ΕΛΑΣ: Ο Δημήτριος Μάλλιος είναι ο νέος αρχηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στοχεύει στην πάταξη της εγκληματικότητας και την προστασία των ανηλίκων.

-

Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, την Τρίτη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την ανάδειξη του νέου αρχηγού της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στοχεύει στην πάταξη της εγκληματικότητας και την προστασία των ανηλίκων.

Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.A.), νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επελέγη ο Υποστράτηγος, Δημήτριος Μάλλιος, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιστρατήγου.

Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. απένειμε στον Λάζαρο Μαυρόπουλο τον βαθμό του Στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον τίτλο του επίτιμου Αρχηγού του Σώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Χείμαρρος - Ηλεία: Αγωνία για το ζευγάρι που αγνοείται (εικόνες)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

Καιρός: Βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη