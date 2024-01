Παράξενα

“Cosplaying”: Ξοδεύουν μια περιουσία για να “μοιάζουν” σε αγαπημένους “ήρωες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είναι το cosplaying, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της ποπ κουλτούρας.

-

Ένα από τα χόμπι που έχουν εκτοξευτεί με την pop κουλτούρα, είναι αυτό του cosplaying.

Το cosplaying αποτελεί συντομογραφία των λέξεων costume play. Θεωρείται ένα είδος τέχνης/χόμπι κατά την οποία ένα άτομο ντύνεται και αναπαριστά έναν φανταστικό ήρωα. Οι cosplayers, όπως ονομάζονται όμως δεν ντύνονται απλά όπως οι αγαπημένοι τους ήρωες, αλλά προσπαθούν να μιμηθούν την φωνή, της κινήσεις και την προσωπικότητα τους.

Πολλοί cosplayers φτιάχνουν οι ίδιοι τις στολές του και παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς. Συχνά χρειάζεται να ξοδέψουν από εκατοντάδες έως χιλιάδες ευρώ, ειδικά αν θέλουν να επιτύχουν μια πιστή αναπαράσταση του χαρακτήρα που θέλουν να μοιάσουν.

Την 13η και 14η Ιανουαρίου, στο Λονδίνο, έλαβε μέρος Η MegaCon μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις για τους οπαδούς του είδους.

Παρευρέθηκαν εκατοντάδες άτομα με κοστούμια από διάσημα franchise της pop κουλτούρας, όπως αυτά του Star Wars, Legend of Zelda και Pokemon μεταξύ άλλων.

Όπως δήλωσε η Κάρεν Γκρόβερ, που βρίσκεται χρόνια στον χώρο του cosplaying: «Μπορεί να καταλήξει να είναι ένα ακριβό χόμπι, αλλά μπορεί να είναι όσο φθηνό θες. Όλα εξαρτώνται, από το πόσο πολύ θες να μοιάσεις στον χαρακτήρα που υποδύεσαι…»

Ο Κάιλ Τζέιμς, ο οποίος είναι σχετικά νέος στον χώρο, είπε πως τα έξοδα έχουν αυξηθεί, εξαιτίας της αύξησης του κόστους διαβίωσης με πολλούς να αναγκάζονται να πουλήσουν προσωπικά τους αντικείμενα για να συνεχίσουν να ασχολούνται με το αγαπημένο τους χόμπι.

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: οι έρευνες, το γενετικό υλικό και ο αποκαλυπτικός διάλογος (βίντεο)

Κύκλωμα μαστροπείας - Γονείς της 17χρονης: “αν ήταν σωστός δεν θα πήγαινε με παιδάκια” (βίντεο)

Ζοζέπ Μπορέλ: Το Ισραήλ χρηματοδοτούσε τη Χαμάς