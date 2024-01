Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Ζεφύρι: Πέθανε η γυναίκα που πυρπόλησε ο άντρας της

Ποιες πράξεις του συζύγου της είχαν προηγηθεί τη μοιραία μέρα του διαπληκτισμού. Πώς η άτυχη γυναίκα οδηγήθηκε στο θάνατο.

Έχασε τελικά την Κυριακή τη μάχη για τη ζωή, η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από φωτιά που φέρεται να της έβαλε ο σύζυγός της στο Ζεφύρι.

Η γυναίκα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 8 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία ο 50χρονος άνδρας περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό τη σύζυγό του και της έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα εκείνη να υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα. Εγκαύματα είχε υποστεί και ο 20χρονος γιος της 44χρονης γυναίκας, ο οποίος είχε επίσης μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Παρόντα στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήταν τα ανήλικα εγγόνια του ζευγαριού. Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, της οποίας η κατηγορία πρόκειται, μετά το θάνατο της γυναίκας, να μεταβληθεί σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε οικισμό Ρομά.

