Πολιτική

ΚΥΣΕΑ - Πυροσβεστική: Νέος αρχηγός ο Θεόδωρος Βάγιας

Με απόφαση του ΚΥΣΕA επίσης, νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επελέγη ο Υποστράτηγος, Δημήτριος Μάλλιος, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιστρατήγου.

-

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και νέου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μαζί με την αλλαγή στην ηγεσία της Αστυνομίας ανακοινώθηκε και η αλλαγή στον επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη θέση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά τοποθετείται ο ως τώρα Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, Υποστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας. Στον αποστρατευθέντα Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Γεώργιο Πουρναρά, απονεμήθηκε ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ.

Βιογραφικό Νέου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε στη Μηλίτσα Μεσσηνίας το 1967, είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και το έτος 1999 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Το 2013 αποφοίτησε από την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει υπηρετήσει, ως Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, σε Υπηρεσίες της Αθήνας και του Πειραιά και ως εκπαιδευτής στη Σχολή Πυροσβεστών.

Το 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει διαχειριστεί και συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία προήχθη σε όλους τους βαθμούς του ανώτατου αξιωματικού κατ’ επιλογή, έλαβε ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις, μεταξύ άλλων, του ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής, του ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα, Πυροσβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης, του Αστέρα Αξίας και Τιμής και της Αξίας και Τιμής Α΄ Τάξης.

