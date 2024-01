Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Κατασχέθηκαν οι καραμπίνες των φερόμενων δραστών

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, αλλά και για την «προκλητική συμπεριφορά των φερόμενων ως δραστών», όπως υποστηρίζει, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων, ο Μανώλης Φωτάκης, ένας εκ των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας του αείμνηστου πολιτικού.

Η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών είχε προσδιοριστεί για τις 13 Δεκεμβρίου 2023. Κατηγορούμενοι δύο άνδρες από την Ερέτρια. Ωστόσο, το δικαστήριο -λόγω της αποχής των δικηγόρων από τις ποινικές υποθέσεις- ανέβαλλε την εκδίκαση για την 17 Ιουνίου.

Οι φερόμενοι ως δράστες, απασχόλησαν για άλλη μια φορά την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, αφού την Πρωτοχρονιά φαίνεται πως πυροβολούσαν με τις καραμπίνες τους από το μπαλκόνι. Κάτοικοι της Ερέτριας μίλησαν στη Μίνα Βαλυράκη και εκείνη προχώρησε σε καταγγελία στην ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κατασχέσουν τα κυνηγετικά όπλα.

Ο κ. Φωτάκης έκανε λόγο για «ευθύνες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών», αφού οι δράστες είχαν δηλώσει -τόσο κατά την προανάκριση όσο και στην κυρία ανάκριση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας, την μη ανάμιξή τους στο έγκλημα, επικαλούμενοι ότι την μοιραία ημέρα, είχαν πάει για κυνήγι.

«Τόσο η Εισαγγελία όσο και η αστυνομία, όφειλαν να έχουν ανακαλέσει τις κυνηγετικές άδειες των κατηγορουμένων ώστε να μην έχουν όπλα» υπογράμμισε ο κ. Φωτάκης.

