Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΙΣ: Διαφωνούν οι γιατροί για τον εμβολιασμό στα φαρμακεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτει σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν τόσο με την ασφάλεια των εμβολιασμών, όσο και με ζητήματα οικονομικής φύσεως.

-

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα της διενέργειας εμβολιασμών έναντι της covid-19 από τα φαρμακεία, θέτει σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν τόσο με την ασφάλεια των εμβολιασμών, όσο και με ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Ειδικότερα, ο ΠΙΣ, με αφορμή την υστέρηση των εμβολιασμών πρωτίστως για covid-19, θέτει στον υπουργό τα παρακάτω ζητήματα:

«Η κουλτούρα εμβολιασμού, που οδηγεί στη διαρκή, έγκαιρη και συνεπή εμβολιαστική κάλυψη καλλιεργείται μέσω της σχέσης εμπιστοσύνης ιατρού ασθενούς, κυρίως, και δευτερευόντως, μέσω διαρκών προωθητικών δράσεων στο ευρύ κοινό, σε κατάλληλο χρόνο, με σαφές μήνυμα και επαναληψιμότητα.

Οι εμβολιασμοί για covid-19 έως σήμερα διενεργούνται σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας εντός δομών (κρατικών και ιδιωτικών) παρουσία ιατρού και μετά τη λήψη ιστορικού.

Οι πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εμβολιάζονται κατ ?οίκον με πρόγραμμα που ατονεί, ενώ θα έπρεπε να ενδυναμωθεί, ανατρέχοντας το μητρώο εμβολιασμένων προς υπενθύμιση παρότρυνση και διενέργεια αναμνηστικής δόσης. Επιπλέον, μέχρι σήμερα οι εμβολιασμοί για την covid-19 διενεργούνται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για τους εμβολιαζόμενους».

Ο ΠΙΣ αναφέρει ότι «οι σκέψεις που εκφράστηκαν δημοσίως για διενέργεια των εμβολιασμών αυτών, χωρίς τη συμμετοχή του ιατρικού κόσμου και επ' αμοιβή, εκτιμούμε ότι θα φέρουν αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα, εφόσον υλοποιηθούν» και σημειώνει: «Άλλωστε και μόνο οι προϋποθέσεις ”εκπαίδευσης” προ της διενέργειας εμβολιασμών στα φαρμακεία και νομοθετικής ρύθμισης θα επιδράσουν αρνητικά, καθώς καθίσταται σαφές ότι ”οι νέοι επί της σκηνής χρήζουν πρόβα”, για καθήκοντα που δεν προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και περιλαμβάνουν την εκτίμηση των ασθενών και την αντιμετώπιση τυχόν ατυχών συμβαμάτων».

Προσθέτει ότι «είναι βέβαιο ότι στη χώρα μας οι μόνοι εμβολιασμοί που διενεργούνται απρόσκοπτα και επιτυχώς, ως προς την ευρύτητα και την έγκαιρη διενέργεια, είναι όσοι βρίσκονται στην αποκλειστική ευθύνη των ιατρών. Αλήθεια, που η Πολιτεία παραγνωρίζει από την κατάργηση της συνταγογράφησης του αντιγριπικού εμβολίου το 2022, παρά την αρνητική απόδοση του αντιεπιστημονικού αυτού μέτρου».

Καταλήγει ότι παραμένει στη διάθεση του υπουργού Υγείας ώστε τυχόν σχεδιασμοί να αποδώσουν σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, επ ? ωφελεία των ασθενών, καθώς η πρόληψη πάντοτε υπερέχει της θεραπείας, τόσο στην ιατρική όσο και την πολιτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Μαθητές πυροβολούσαν με αεροβόλο μέσα από το σχολείο!

Έμφυλη βία: Πήδηξε από τον δεύτερο για να σωθεί από τη μανία του συντρόφου της

Γυναικοκτονία - Ζεφύρι: Πέθανε η γυναίκα που πυρπόλησε ο άντρας της