Κολωνός - Μαστροπεία: Προφυλακιστέοι οι φερόμενοι προαγωγοί, ελεύθερος υπό όρους ο “πελάτης”

Τι ανέφεραν κατά τις απολογίες τους. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν η 31χρονη και ο 33χρονος που κατηγορούνται ότι “κανόνιζαν” τα ραντεβού στην πολύκροτη υπόθεση μαστροπείας ανηλίκων την οποία ερευνά τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομία για την περιοχή του Κολωνού, ενώ ελεύθερος υπό όρους κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι συναλλάχθηκε με το κύκλωμα, με αντάλλαγμα τη σεξουαλική συνεύρεση με ανήλικη κοπέλα. Όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Άννα Νικολάου, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούμενοι απολογήθηκαν την Τρίτη 16 Ιανουαρίου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Να υπενθυμίσουμε ότι η 31χρονη, από αρχές του 2022, φέρεται να εξωθούσε ανήλικη στην πορνεία, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος, ο 33χρονος, στα μέσα Απριλίου 2023,να ανάρτησε φωτογραφίες της ανωτέρω ανήλικης και μίας επίσης ανήλικης σε ιστότοπο, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, και ο 55χρονος το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2023, να συνευρέθηκε ερωτικά στην κατοικία του με την πρώτη ανήλικη και ακόμη μία, έναντι χρηματικού ποσού, και κατά το ίδιο διάστημα και προγενέστερα, να προέβη σε όμοιες πράξεις με τις εν λόγω ανήλικες, τόσο από κοινού όσο και με καθεμία ξεχωριστά.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται –κατά περίπτωση- για μαστροπεία σε βάρος προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών κατ’ εξακολούθηση, μαστροπεία σε βάρος ανηλίκου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία (παραγωγή, διανομή και κατοχή) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα καθώς και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, σε βάρος προσώπου νεοτέρου των δεκαπέντε ετών και προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ακολούθησν δύο ακόμα συλλήψεις για την ίδια υπόθεση, οι οποίες ακόμα δεν έχουν οδηγηθεί στην απολογία.





