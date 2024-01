Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος στα προημιτελικά

Άνετη επικράτηση για τους γηπεδούχους κόντρα στην ΑΕΛ.

Ο Ατρόμητος έγινε η τρίτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του εφετινού Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-0 στη ρεβάνς του Περιστερίου και με συνολικό σκορ 5-1, προκρίθηκε στους «8» όπου θα περιμένει σε διπλά ματς τον νικητή που θα προκύψει απ’ το μεγάλο «ζευγάρι» Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που δίνουν τη δική τους «μάχη» την Τετάρτη (17/1) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Τριμμάτης στο 39’ ο Αντζιέλσκι με πέναλτι στο 49’, ο Τσακμάκης στο 84’ κι ο Βέργος στο 90'+2' σημείωσαν τα δύο γκολ της περιστεριώτικης ομάδας, με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε τον αγώνα η ΑΕΛ μετά την αποβολή του Κώστα Παπαγεωργίου στο 56’.

Η ΑΕΛ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 11’, όταν ο Μαρκετζιάνι άνοιξε το κοντρόλ, ο Κοσονού πίεσε για να κλέψει, αλλά η μπάλα έφυγε προς τα πίσω. Στο 20’ ο Τριμμάτης έκανε το σουτ εκτός περιοχής, μετά από εξαιρετική μεταβίβαση, αλλά απέκρουσε ο Σουλούκος, ενώ στο 28’ η ΑΕΛ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί. Ο Όγκμποε κέρδισε τις μονομαχίες μετά από γέμισμα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε από κοντά να στείλει την μπάλα στην εστία, καθώς τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Τσακμάκης.

Η πίεση που άσκησε ο Ατρόμητος μετά το ημίωρο επιβραβεύτηκε με το γκολ του Τριμμάτη στο 39ο λεπτό. Από πολύ ωραία συνεργασία των γηπεδούχων από τα αριστερά, ο Βρακάς έβγαλε ωραία μπαλιά προς τον Κουέν κι εκείνος γύρισε προς τη μικρή περιοχή για τον Τριμμάτη, που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ατρόμητος βρήκε και δεύτερο γκολ και ουσιαστικά «καθάρισε» την πρόκριση. Στο 49’ ο Αντζιέλσκι κέρδισε πέναλτι σε κράτημα του Γιανναράκη (δεν υπάρχει VAR σ’ αυτή τη φάση του Κυπέλλου, παρά μόνο αν το ζητήσουν οι ομάδες) κι ο ίδιος εκτέλεσε ένα λεπτό μετά εύστοχα την εσχάτη των «ποινών», κάνοντας το 2-0.

Στο 56’ η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Κώστα Παπαγεωργίου μέσα στην περιοχή έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Μαρκετζιάνι, όμως αντ’ αυτού οι «βυσσινί» έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο διαιτητής Βάτσιος έδειξε δεύτερη κίτρινη στον παίκτη της θεσσαλικής ομάδας για «θέατρο», μέσα σε πολύ έντονες διαμαρτυρίες απ’ την πλευρά των φιλοξενούμενων.

Ο Ατρόμητος έφτασε και σε τρίτο γκολ στο 84’, όταν από κόρνερ του Κούντε, ο Τσακμάκης σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βέργος, έπειτα από ασίστ του Βαλένσια έκανε το 4-0 κι έδωσε μεγάλες διαστάσεις στη νίκη των γηπεδούχων και στην πρόκρισή τους στους «8».

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: 76’ Ιμερέκοβ - 27’ Κ. Παπαγεωργίου, 34’ Ουατάρα, 49’ Γιανναράκης

Αποβολές: 56’ Κ. Παπαγεωργίου (2η κίτρινη)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζιάνι, Τσακμάκης, Ιμερέκοβ, Αθανασίου, Πομόνης (73’ Ασεβέδο), Γκονθάλεθ, Καραμάνης, Κούεν (67’ Κούντε), Τριμμάτης (81' Βαλέντσια), Αντζιέλσκι (73’ Βέργος), Βρακάς (67’ Ντιρκς).

ΑΕΛ (Παύλος Δερμιτζάκης): Σουλούκος, Πλέγας (64’ Αντράντα), Μαυριάς (85’ Βλιώρας), Κ. Παπαγεωργίου, Όγκμποε (63’ Στίνα), Ουατάρα (63’ Νίνο), Γιανναράκης, Θωμαΐδης, Μαϊδάνος (63’ Γ. Παπαδόπουλος), Στάμου, Θ. Παπαγεωργίου.

