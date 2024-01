Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Δύο αυτοκτονίες Ελλήνων σε μία εβδομάδα

Δύο αυτοκτονίες Ελληνίδων σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ τρίτη Ελληνίδα βρέθηκε αναίσθητη δίπλα στον νεκρό σύντροφό της.

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, από τις δύο αυτοκτονίες Ελληνίδων γυναικών μέσα σε μερικά 24ωρα, αλλά και από τη νοσηλεία μιας τρίτης ομογενούς, που βρέθηκε αναίσθητη αλλά ζωντανή δίπλα στο άψυχο σώμα του συντρόφου της.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο τραγικό συμβάν συνέβη πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν μια νεαρή γυναίκα ελληνικής καταγωγής προσπάθησε να αυτοκτονήσει ενώ οδηγούσε. Η κοπέλα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με το όχημά της προς τα κάγκελα της γέφυρας. Το αυτοκίνητο χτύπησε στα προστατευτικά κάγκελα της γέφυρας, με την Ελληνίδα να ανοίγει την πόρτα και να πέφτει στα παγωμένα νερά του Βοσπόρου, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά δημοσιεύματα, η γυναίκα σχεδίαζε την αυτοκτονία της, γιατί είχε επισκεφτεί φίλο της στον οποίο είχε αφήσει τα σκυλιά της να τα προσέχει. Το άψυχο σώμα της ξεβράστηκε από τα νερά του Βοσπόρου και βρέθηκε στην περιοχή Μπεσίκτας. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο λόγος της αυτοκτονίας, ήταν η ερωτική απογοήτευση, μεταδίδει την ιστοσελίδα της Βόρειας Μακεδονίας, slobodenpecat.

Η δεύτερη αυτοκτονία, σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά και αφορά στη βουτιά θανάτου που επιχείρησε η 54χρονη Ελληνίδα Ελένη Μπουλούντα την Δευτέρα από οροφή εμπορικού κέντρου στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

Το τρίτο τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Γαλατά της Κωνσταντινούπολης πριν από δύο ημέρες. Ένας Νορβηγός και μια Ελληνίδα, που ήταν ζευγάρι, νοίκιασαν διαμέρισμα σε πολυκατοικία στην περιοχή Γαλατά του κέντρου της πόλης. Το ζευγάρι, ο 52χρονος Νορβηγός και η 31χρονη Ελληνίδα, εντοπίστηκαν στο κρεβάτι του διαμερίσματος από τον ιδιοκτήτη που τους αναζητούσε και δεν τους βρήκε. Τελικά, ο υπεύθυνος μπήκε με ένα εφεδρικό κλειδί και τους βρήκε να κείτονται αναίσθητοι στην κρεβατοκάμαρα. Κάλεσε ασθενοφόρο και οι διασώστες που έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν ότι ο Νορβηγός ήταν νεκρός, ενώ η Ελληνίδα σύντροφός του, ήταν αναίσθητη αλλά είχε σφυγμό. Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή Fatih Samatya, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία. Οι έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια του θανάτου του Νορβηγού βρίσκονται σε εξέλιξη.

