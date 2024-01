Πολιτική

Αφίσες Τσίπρα - Κασσελάκης σε Κούλογλου: Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τον “τελειώσετε”

"Πυρά" από τον Στέφανο Κασσελάκη στον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου αλλά και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις... αφίσες του Τσίπρα στην Κουμουνδούρου.

Την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, προκάλεσε για δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο είχε ζητηθεί να κατέβουν οι αφίσες με τον Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα social media, επιτίθεται στον Στέλιο Κούλογλου και τονίζει μεταξύ άλλων ότι αφενός δεν ζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο, αφετέρου, “το βολικό ΠΑΣΟΚ” εκτελεί εντολές Μαξίμου για να εξοντώσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

“Εκτελώντας την εντολή Μαξίμου «σκοτώστε τον ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε με το βολικό ΠΑΣΟΚ», το tvxs του κ. Κούλογλου της κλεμμένης έδρας, γράφει ότι δήθεν ζητήθηκε από συνεργάτη μου να κατέβουν οι αφίσες του Αλέξη Τσίπρα από τα γραφεία της Κουμουνδούρου.

Δυστυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός είναι τόσο σεμνός που μόνο μία αφίσα έχουμε στο κτήριο.

Ίσως αυτό το άρθρο είναι μία καλή αφορμή να βάλουμε περισσότερες. Και θα δώσω τέτοια οδηγία άμεσα διότι όλοι μας, και προσωπικά, είμαστε υπερήφανοι για τον Αλέξη: τον άνθρωπο που δεν πλούτισε από την πολιτική, που δεν άφησε κόσμο να πεθάνει από την πείνα και έξω από νοσοκομεία εν μέσω κρίσης, που ξανάβαλε τη χώρα στις ράγες, που δε δίστασε να βάλει πρώτος το όνομά του για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τον τελειώσετε όσο και να τον πολεμάτε. Γιατί δεν μπορείς να τελειώσεις κάτι που δεν έχει εξαρτήσεις από κανέναν”.

