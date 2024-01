Κοινωνία

Απολογία Πισπιρίγκου: Παίζουμε τις κουμπάρες; Δεν ξέρω τίποτα για κεταμίνη

Εκνευρισμό προκάλεσαν στην κατηγορούμενη οι απανωτές ερωτήσεις της Έδρας.

-

Συνεχίστηκε η «καταιγίδα» ερωτήσεων στη Ρούλα Πισπιρίγκου από την πρόεδρο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, κατά την μαραθώνια απολογία της κατηγορούμενης που έχει φτάσει τις επτά συνεδριάσεις.

Το διαρκές σφυροκόπημα της έδρας για το πως αντέδρασε όταν η Τζωρτζίνα εμφάνισε το επεισόδιο ανακοπής προκάλεσε την έκρηξη της κατηγορούμενης, η οποία απευθυνόμενη στην πρόεδρο είπε πως νιώθει ότι παίζουν τις... κουμπάρες, με την πρόεδρο να την επαναφέρει στην τάξη.

Κατηγορούμενη: Παίζουμε τις κουμπάρες εδώ, τι έλεγαν οι νοσοκόμες, τι έκανε ο κ. Δασκαλάκης...

Πρόεδρος: Έτσι πιστεύετε;

Κατηγορούμενη: Θα το κρατήσω για τον εαυτό μου.

Πρόεδρος: Οι ερωτήσεις αυτές είναι, αν δεν σας αρέσουν μην απαντάτε. Τρεις ημέρες είπατε ό,τι θέλατε εσείς, τρεις έχω ρωτήσει εγώ.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου δήλωσε πως με όσα έχουν ακουστεί στο δικαστήριο έχει φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί τα πάντα, ακόμα και το εάν δόθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα.

Κατηγορούμενη: Εγώ δεν γνωρίζω ποιος έβαλε και πότε την κεταμίνη, αν την έβαλε.

Πρόεδρος: Την έχετε αμφισβητήσει την κεταμίνη; Ο μάρτυράς σας ο κ.Τσατσάκης είπε ό,τι βρέθηκε βρέθηκε.

Κατηγορούμενη: Αν υπάρχει πόση υπάρχει ποιος την έβαλε και πότε την έβαλε. Έχω φτάσει σε σημείο να αμφισβητώ τα πάντα. Το ότι δεν ορμάω με όσα ακούω είναι λόγο σεβασμού στο δικαστήριό σας.

Πρόεδρος: Μην ξεχνάτε για τι κατηγορείστε. Αν την έδωσαν οι γιατροί στις 14:50 θα ήταν για να επανέλθει στη ζωή; Καταλάβατε ότι γι'αυτό τη δίνουν;

Κατηγορούμενη: Δεν το ξέρω.

Η κατηγορούμενη ρωτήθηκε από τι πιστεύει ότι το κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή και απάντησε από «παρατεταμένο επεισόδιο επιληψίας».

Πρόεδρος: Ποιο είναι το λάθος που έκαναν γιατροί/νοσηλευτές στο Καραμανδάνειο και το παιδί έπαθε ανακοπή;

Κατηγορούμενη: Η Τζωρτζίνα τους έδινε σημάδια και δεν τα ερμήνευσαν σωστά. Από τι έπαθε ανακοπή δεν το γνωρίζω, εδώ οι γιατροί δεν ξέρουν.

Πρόεδρος: Τη δεύτερη ανακοπή στο Παίδων;

Κατηγορούμενη: Από παρατεταμένο επιληπτικό επεισόδιο. Άρχισε την ώρα που τους ειδοποίησα.

Πρόεδρος: Από 14:24 άρχισε;

Κατηγορούμενη: Ναι, το τι έγινε μετά οι γιατροί που ήταν μέσα το ξέρουν.

Πρόεδρος: Γιατί δεν επιλέξατε να ουρλιάξετε εκείνη την ώρα και να είστε μαζί με το παιδί σας, για να κάνετε οτιδήποτε να το βοηθήσετε; Γιατί δεν ανοίγετε απλώς την πόρτα του δωματίου να βγάλατε μια τσιρίδα και να είστε εκεί και να λέτε στους γιατρούς τι έχει το παιδί;

Κατηγορούμενη: Έτσι έκανα σε όλα τα επεισόδια

Πρόεδρος: Γιατί φευγάτε δίπλα από το παιδί σας

Κατηγορούμενη: Να φωνάζω δίπλα από το παιδί μέσα σε νοσοκομείο, δεν το θεωρούσα σωστο εκείνη την ώρα, να φωνάζω δίπλα από το παιδί, όχι.

Πρόεδρος: Σας ενημερώνουν για το θάνατο της Τζωρτζίνας. Και εσείς ρωτάτε για τη νεκροψία αν θα γίνει στην Αθήνα ή στην Πάτρα;

Κατηγορούμενη: Δεν ήταν καρφίτσα που τη χάσαμε. Ήταν το παιδί μας. Δε θα ψάχναμε από τι πέθανε το παιδί μας; Ήμασταν σε αντιδικία με την ιατροδικαστική Αθήνας. Είχαμε κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο της Μαλένας. Γι αυτό είχε μπει πραγματογνώμονας από το κράτος.

Πρόεδρος: Σας λέει ο γιατρός ότι το παιδί πέθανε και αυτό που σκέφτεστε εκείνη τη στιγμή είναι που θα γίνει η νεκροψία του παιδιού;

Κατηγορούμενη: Αυτό ήταν το μέλημα μας, το είχαμε συζητήσει με τον κ Δασκαλάκη να μη γίνουν χαρτιά στην Αθήνα για να το πάρουμε στην Πάτρα. Ήταν δυο σκάλες χαμηλωμένο το οξύμετρο.

Πρόεδρος: Γιατί δεν ζητήσατε να το ξανανεβάσουν;

Κατηγορούμενη: Γιατί ενοχλούσε το παιδί, είχε γκρίνια.

Πρόεδρος: Γιατί εσείς δεν ζητήσατε να το ξανανεβάσουν;

Κατηγορούμενη: Δεν το σκέφτηκα, αυτοί αφού ήταν τόσο σοβαρό, γιατί δεν το έκαναν; Αφού όλα τα έκαναν σωστά...

Πρόεδρος: Γιατί δεν επιλέξατε να ουρλιάξετε για να έρθουν οι γιατροί, αλλά να αφήσετε το παιδί μόνο του και να βγείτε να τους αναζητήσετε στο διάδρομο;

Κατηγορούμενη: Έτσι αντιδρούσα σε όλα τα επεισόδια.

Πρόεδρος: Γιατί φεύγατε από το παιδί σας;

Κατηγορούμενη: Δεν φωνάζουμε δίπλα σε ένα παιδί που έχει πρόβλημα.

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε για την Τετάρτη και η απολογία θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση.

