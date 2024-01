Κοινωνία

Γρεβενά: Πυροβόλησαν, σκότωσαν και τεμάχισαν άλογα!

Τα άλογα βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα από τον ιδιοκτήτη τους.

Αποτροπιασμό προκαλεί ο θάνατος πέντε αλόγων στην περιοχή της Σαμαρίνας Γρεβενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν πέντε άλογα στην περιοχή Χελιμόδι της Σαμαρίνας Γρεβενών.

Τα άλογα βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα από τον ιδιοκτήτη τους, ο οποίος κι ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ αυτήν την ώρα δίνει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Πολυνερίου.

Τα άλογα έφεραν τραύματα απ’ όπλο, ενώ ήταν τεμαχισμένα σε πολλά κομμάτια.

