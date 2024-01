Κοινωνία

Κορινθία: Συρμός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Βέλου Κορινθίας.

Δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα με συρμό προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, όταν παρέσυρε και σκότωσε 61χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, που διέμενε σε καταυλισμό στην περιοχή, βάδιζε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Βέλου Κορινθίας. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου. Τα δρομολόγια του προαστιακού διακόπηκαν προσωρινά και λίγο αργότερα αποκαταστάθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, «Η αμαξοστοιχία 1327 στο ύψος του Ζευγολατιού εξαιτίας πεζού που κινούνταν εντός των γραμμών το δρομολόγιο ακυρώθηκε μερικώς (Κόρινθος - Κιάτο). Καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις».

