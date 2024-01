Πολιτική

Γεωργιάδης: Δεν θα επιστραφούν πρόστιμα στους ανεμβολίαστους - Κόστος έως 5 ευρώ για εμβόλιο σε ιατρείο ή φαρμακείο (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την λίστα χειρουργείων, τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα ζελεδάκια κάνναβης, το επικαιροποιημένο εμβόλιο και την διαγραφή προστίμων για τον κορονοϊό.

«Δεν θα πωλούνται πλέον τα ζελεδάκια κάνναβης, καθώς είναι επικίνδυνα. Η έγκριση της κυκλοφορίας τους δεν είχε «περάσει» από το Υπ. Υγείας, αλλά από το Υπουργείο Εμπορίου (Υπ. Ανάπτυξης) και δεν είχε γνωστοποιηθεί η ουσία που περιέχουν. Με μια από τις πρώτες αποφάσεις μου ως Υπ. Υγείας εντάχθηκε η ουσία που περιέχουν στις ναρκωτικές ουσίες και έτσι απαγορεύθηκε η πώληση τους από τα περίπτερα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην έναρξη της συνέντευξης του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «δεν είναι όλα «μαύρα» στο ΕΣΥ, που έχει και πολλά καλά και πολλά κακά να δείξει. Η πρώτη απόφαση που υπέγραψα σχεδόν αμέσως ήταν η ενιαία λίστα χειρουργείων που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου».

«Το Κράτος θα έχει την πραγματική εικόνα που υπάρχει σε όλο το ΕΣΥ. Θα μπορούμε να βλέπουμε αν η κατάσταση πηγαίνει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο και να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας, ενώ σε έναν βαθμό θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και την διαφθορά», προσέθεσε ο Υπουργός Υγείας.

Ως προς το πώς θα ελέγχεται αν υπάρχουν λαθροχειρίες ή «παραθυράκια» για προτεραιότητα περιπτώσεων από ορισμένους γιατρούς. ανέφερε ότι «οι γιατροί θα κρίνουν τον βαθμό προτεραιότητας για κάθε ασθενή που περιμένει να χειρουργηθεί και εμείς θα ελέγχουμε. Θα μπορούμε να μετράμε αν μια κλινική έχει περισσότερα επείγοντα χειρουργεία ξαφνικά, ενώ η άλλη κλινική δεν έχει. Στο ΕΣΥ είμαστε όλοι ίσοι και αυτή η ισότητα θέλουμε να φαίνεται».

Προσέθεσε ότι «Η ιδέα για την ενιαία λίστα χειρουργείων είχε ξεκινήσει επί Χρυσοχοΐδη, απλά εγώ επιτάχυνα την διαδικασία. Ο κάθε υπουργός που έρχεται εδώ δίνει τον καλύτερο εαυτό του για τους πολίτες. Έχω έρθει με πολύ μεγάλο κέφι στο Υπουργείο Υγείας. Στο Υπ. Εργασίας σε έξι μήνες έγιναν πολλά πράγματα, θέλω με την ίδια ταχύτητα να γίνουν πράγματα και εδώ».

Στην εκπομπή μεταδόθηκε τηλεφωνική συνέντευξη της αναισθησιολόγο του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, η οποία κατέρρευσε μετά την εφημερία, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο όπως είπε η ίδια, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ΕΣΥ.

Σχολιάζοντας όσα είπε η ιατρός, αφού της ευχήθηκε περαστικά, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ως «μεγάλο πρόβλημα την έλλειψη αναισθησιολόγων στην Θεσσαλονίκη. Το ΕΣΥ ζητά αναισθησιολόγους και δεν μπορεί να βρει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει ειδική αναφορά ό,τι υπάρχει σε όλον τον δυτικό κόσμο πρόβλημα με αναισθησιολόγους. Αναισθησιολόγοι από τον ιδιωτικό τομέα πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα χειρουργεία σε νοσοκομεία της πόλης, με καθόλου ευκαταφρόνητες αμοιβές και πάλι με δυσκολία πείστηκαν ορισμένες κλινικές και ιατροί να πάνε στην Θεσσαλονίκη».

«Δεχόμουν πολλά τηλεφωνήματα να παρέμβω στην λίστα για τις ειδικότητες. Σήμερα τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε έναν ειδικευόμενο. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε όλες τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις για το ΕΣΥ. Εδώ δεν έχουμε ένα κράτος που δεν προκηρύσσει θέσεις, αλλά δεν βρίσκει γιατρούς. Έχουμε αυξήσει τις αμοιβές για την εφημερία κατά 20%. Θα γίνουν 6.500 προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ το 2024», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «Η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία το 2023 έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Σε όλα τα κράτη διαρκώς αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη. Εξαίρεση ήταν το 2014 που μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, ήταν η χρονιά που με κατηγόρησαν ότι δωροδοκήθηκα από την Novartis!».

Για τους εμβολιασμούς έναντι του κορονοϊού, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι «Πρέπει να βγει από την λογική μας αν πρέπει να κάνουμε την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού. Όταν ήρθε η πανδημία, η ανθρωπότητα δεν ήξερε τι είναι και μπήκαμε στην λογική του πρώτου εμβολίου, του δεύτερου εμβολίου κ.ο.κ. Πλέον πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται εμβολιασμός έναντι του κορονοϊού, όπως κάνουμε το εμβόλιο για την γρίπη. Πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο εμβολιασμού Covid και να καταλάβουμε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, μία φορά μέσα στο δωδεκάμηνο».

Σημείωσε ακόμη ότι «στους 1000 θανάτους από κορονοϊό το τελευταίο διάστημα, μόνο οι δύο είχαν κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το φετινό εμβόλιο, το οποίο πρέπει να κάνουν όλοι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

Εμβολιασμοί σε ιατρεία και φαρμακεία

Δεχόμενος βροχή από ερωτήματα, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «Σε πολλές χώρες το εμβόλιο κατά του κορονοϊού γίνεται και στα φαρμακεία. Δεν είπα ποτέ να μην το κάνουν οι γιατροί. Εκ των ων ουκ άνευ θα το κάνουν οι γιατροί. Εγώ τους γιατρούς τους θέλω συμμάχους, όχι αντίπαλους. Δεν μπορεί να πειστεί ο πολίτης, αν ο γιατρός του λέει να μην κάνει το εμβόλιο».

«Η αρχική σκέψη είναι ότι θα διατηρηθούν όλα τα κανάλια εμβολιασμού σε όλες τις δημόσιες δομές δωρεάν, όπως το κάνει σήμερα ο καθένας και όποιος το κάνει σε ιατρείο ή φαρμακείο να μπορεί ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός να ζητά ένα ποσό, το ανώτερο πέντε ευρώ», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Όχι» επιστροφή προστίμων σε μη εμβολιασμένους

Ερωτηθείς για την διαγραφή προστίμων από πολίτες άνω των 60 ετών που δεν εμβολιάστηκαν έναντι του κορονοϊού και την αδικία της μη επιστροφής των προστίμων σε όσους πολίτες τα έχουν ήδη πληρώσει, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστραφεί το πρόστιμο σε κανέναν συνεπή πολίτη, λέγοντας ότι «στις ΗΠΑ ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα διαγραφούν τα φοιτητικά δάνεια. Όσοι έχουν πληρώσει τα φοιτητικά δάνεια θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω; Πρόστιμα βάζουν όλα τα κράτη. Τα πρόστιμα δεν μπήκαν για εισοδηματικούς λόγους, αλλά ως πίεση για να γίνουν περισσότεροι εμβολιασμοί».

Συνέχισε λέγοντας ότι «σε κάθε απόφαση του κράτους που διορθώνει μια άλλη απόφαση, κάποιοι αδικούνται. Ο κυριότερος λόγος για την διαγραφή των προστίμων ήταν επειδή ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι φεύγουμε από την εποχή της σύγκρουσης και πρέπει να μπούμε στην εποχή του τακτικού εμβολιασμού».

Συμπλήρωσε ότι «μου έφεραν την λίστα και είδα ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που χρωστούσαν τα πρόστιμα ήταν άνω των 80 ετών. Να προχωρήσουμε να κάνουμε αναγκαστική είσπραξη σε ανθρώπους άνω των 80 ετών για το πρόστιμο των 100 ευρώ συν τους τόκους; Ως Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα μπορούσα να το κάνω...».

