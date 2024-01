Κοινωνία

Απολογία Πισπιρίγκου: Τώρα καταλαβαίνω τα λάθη μου...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε η κατηγορύμενη στις ερωτήσεις του δικαστηρίου για την φαρμακευτική αγωγή στην Τζωρτζίνα.

-

Κατηγορηματική ότι δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας και μετανιωμένη καθώς, όπως είπε «δεν έδωσα στο παιδί μου όση αγάπη και βαρύτητα ήθελα γιατί δεν ήξερα ότι θα φύγει από τη ζωή και έδωσα σημασία σε δεύτερα πράγματα» εμφανίστηκε σήμερα Πέμπτη η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Συνεχίζοντας για 9η ημέρα την απολογία της, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η κατηγορουμένη κλήθηκε να απαντήσει εάν είχε πειράξει τα φάρμακα της Τζωρτζίνας με εκείνη να απαντάει κατηγορηματικά όχι.

Εισαγγελεας: Έχετε αλλάξει ποτέ την αγωγή του παιδιού ;

Κατηγορούμενη: Όχι …. Αποκλείεται να έχω κάνει αλλαγή. Μόνο μετά από τις οδηγίες του.

Εισαγγελέας: «Δεν παίζουμε με τα φάρμακα αυτά είναι κατασταλτικά …» σας λέει ο κ. Ηλιάδης …Σας λέει «με προσοχή»…Τα πειράζατε τα φάρμακα της Τζωρτζίνας ;

Κατηγορούμενη: Όχι…

Η κατηγορούμενη αρχικά είπε ότι δεν γνωρίζει τη ροή των μηνυμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στη συνέχεια κατά την πρόεδρο της δίκης τα ανέγνωσε, τονίζοντας πως ο κ.Ηλιάδης της είπε "δεν πειράζει".

Εισαγγελέας: Για ποιο λόγο δώσατε παραπάνω ;

Κατηγορούμενη: Μου λέει δεν πειράζει εδώ.

Εισαγγελέας: Ναι αλλά σας το λέει μετά. Για ποιο λόγο δώσατε παραπάνω ;

Κατηγορούμενη: Λέει δεν πειράζει…

Εισαγγελέας: Το έχετε ήδη δώσει , είναι φάρμακο κατασταλτικό. Τελικά πειράξατε ή δεν πειράξατε δόση;

Κατηγορούμενη: ……….

Εισαγγελέας: Μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, να σας εξηγήσουν οι συνήγοροι σας… Πιο κάτω λέτε ότι σας κάνουν παρατήρηση οι γείτονες τη νύχτα.

Κατηγορούμενη: Έπρεπε να του το πω…

Εισαγγελέας: Για τους γείτονες;

Κατηγορούμενη: Για το παιδί

Εισαγγελέας: Σας είπε να ανεβάσετε τη δόση σταδιακά και εσείς το φτάσατε από τη μια μέρα στην άλλη στα 20 mg.

Κατηγορούμενη: Μπορεί να έχω κάνει αυτό το λάθος, το παιδί μου όμως δεν έπαθε κάτι. Μετά έπαθε…

Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε αναφερθεί στα μηνύματα που αντάλλασσε η κατηγορούμενη με το Μάνο Δασκαλάκη το διάστημα που η σχέση τους είχε διαταραχθεί. Εκείνη, του ζητούσε να πάρει τα ρούχα του.

Κατηγορούμενη: Κατηγορούμαι για τη σχέση μας;

Εισαγγελέας: Όχι δεν κατηγορείστε για τη σχέση σας. Εμάς μας ενδιαφέρει εκεί που στα μηνύματα είναι το παιδί στο κρίσιμο διάστημα που ετοιμάζεται να πάει για τη μαγνητική…

Σε έντονο ύφος η κατηγορούμενη επανέλαβε ότι έχει κάνει λάθη αλλά δεν έχουν σχέση με τη Τζωρτζίνα. «Είπα είχα να χειριστώ πολλά ζητήματα. Ένα ήταν το παιδί και ένας ο Δασκαλάκης. Όταν το ζεις είναι διαφορετική κατάσταση. Τώρα καταλαβαίνω τα λάθη μου και τα πράγματα που έπρεπε να τα διαχειριστώ τελείως διαφορετικά με τον κ. Δασκαλάκη. Το θεωρώ ανούσιο, χαζό το κίνητρο του κ. εισαγγελέα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι λανθασμένες οι συζητήσεις συμφωνώ. Ήμασταν έντονοι χαρακτήρες και δύο. Ήταν λόγια των στιγμών. Μετά γυρνάει η σχέση μας. Έτσι ήταν πάντα η σχέση μας» τόνισε η κατηγορούμενη, προσθέτοντας: «Εγώ ήθελα να φύγει. Λάθος μου ασχολήθηκα εκείνη την ώρα με τα ρούχα. Δεν αδιαφόρησα ποτέ για το παιδί μου, ούτε ένα λεπτό. Με ειρωνευτήκατε, εάν αυτή είναι η άποψη σας, ο χαροκαμένος πατέρας και η άσπλαχνη μάνα, τι να πω;»

Η κατηγορούμενη επανέλαβε επίσης ότι αιτία θανάτου του παιδιού θεωρεί ότι ήταν η παρατεταμένη επιληπτική κρίση.

Ερωτήσεις δέχθηκε η κατηγορούμενη από σύνεδρο σχετικά και τις αναφορές της πως κάποιες φορές είχε πει ψέματα. «Παραδεχθήκατε ότι λέτε ψέματα» ρώτησε η δικαστής με την κατηγορούμενη να απαντά «Όλος ο κόσμος λέει ψέματα… Εγώ δεν έχω πει ψέματα για την κατηγορία ή το παιδί».

Στις ερωτήσεις για τις αναφορές των γιατρών, που σύμφωνα με την κατηγορούμενη, ήταν ψευδείς απάντησε πως στις «καταθέσεις που έδωσαν έλεγε ο καθένας ό,τι είχε στο κεφαλάκι του και ήθελαν να βάλουν εμένα σε δυσχερή θέση». Ωστόσο, η συνέχιση των επίμονων ερωτήσεων προκάλεσαν την έκρηξη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Κατηγορούμενη: Με ρωτάτε με πολύ ειρωνικό ύφος και μιλάτε σε μία μητέρα που κατηγορείται αυτή τη στιγμή.

Πρόεδρος: Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό. Εμείς δε θα σας ρωτάμε με ειρωνεία. Αυτή η επίθεση που κάνετε στη συνάδελφο είναι αδικαιολόγητη. Δεν ήταν ειρωνικό ύφος.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στη συνέχεια επανέλαβε πως δεν γνωρίζει αν τελικά δόθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα αμφισβητώντας τα στοιχεία που κάνουν λόγο για θανατηφόρα δόση.

«Δεν γνωρίζω για κεταμίνη. Δεν γνωρίζω εάν είναι θεραπευτική δόση κεταμίνης. Για αυτό έχω ζητήσει να εξεταστεί το αίμα του παιδιού μου» επανέλαβε η κατηγορούμενη, προσθέτοντας: Δεν ξέρω καν εάν δόθηκε κεταμίνη. Εγώ η ένοχη, ζητάω απεγνωσμένα να εξεταστεί το αίμα του παιδιού μου…».

Η απολογία της κατηγορούμενης συνεχίζεται αύριο Παρασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Ακρίβεια: Τροπολογία για την κερδοσκοπία και το βρεφικό γάλα