Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Η Νίκη Βόλου “λύγισε” τον Λεβαδειακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Νίκη Βόλου έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.

-

Η Νίκη Βόλου έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό στη ρεβάνς που διεξήχθη στο «Πανθεσσαλικό» και προκρίθηκε στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλά ματς τον Άρη. Το γκολ του Λίταινα στο 17’ έκρινε την αναμέτρηση, με τη θεσσαλική ομάδα να «σημαδεύει» δύο φορές τα δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ απ’ την άλλη πλευρά και ο Λεβαδειακός είχε τις δικές του «μεγάλες» στιγμές στον αγώνα.

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο τέταρτο, η Νίκη Βόλου άνοιξε το σκορ στο 17’, όταν μετά από γέμισμα από τα δεξιά, ο Λίταινας με ωραίο γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στους Θεσσαλούς.

Στο 42’ ο Γιαννιώτας δοκίμασε το σουτ έξω απ’ την περιοχή, με τον Γκαραβέλη να εκτινάσσεται στην πορεία της μπάλας και να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Νίκη Βόλου έχασε διπλή ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του. Στο 48’ ο Γκροφ απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Ριμπέιρο, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τζιώρας με προβολή έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Η επιθετικότητα της Νίκης συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά, με την ομάδα της Νέας Ιωνίας να μετράει δύο δοκάρια σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, πρώτα στο 57’ με την προσπάθεια του Τζιώρα και στο 61’ στο μακρινό σουτ του Πολίτη.

Ο Λεβαδειακός «απάντησε» στο 76’ με ένα εντυπωσιακό σουτ του Πολέτο έξω απ’ την περιοχή, το οποίο ανάγκασε τον Γκαραβέλη σε άλλη μία εντυπωσιακή επέμβαση στο «παραθυράκι» του.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλη μία μεγάλη στιγμή στο 83’ με την κεφαλιά του Νίκα που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 87’ ο Μπελμόντ απείλησε ξανά με απευθείας εκτέλεση φάουλ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, στην τελευταία καλή ευκαιρία του παιχνιδιού.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Κίτρινες: 31’ Ριμπέιρο, 86’ Γαβριηλίδης – 24’ Ντεντάκης, 31’ Γιαννιώτας, 34’ Μεχία, 90’ Λιάγκας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Γκαραβέλης, Αναστασίου, Κάσσος, Ανδρέου, Στίκας (81’ Βουκελάτος), Λίταινας (68’ Παναγιωτίδης), Γαβριηλίδης, Κυριακίδης, Πολίτης (68’ Κρητικός), Ριμπέιρο, Τζιώρας (59’ Μπαχανάκ).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Γκροφ, Βήχος, Λιάγκας, Ντεντάκης (69’ Συμελίδης), Τσελεπίδης, Λόπεθ (46’ Πολέτο), Μεχία (69’ Τσάπρας), Νίκας, Κουάδρα, Τσιριγώτης, Γιαννιώτας (81’ Μπελμόντ).

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: ποινικές διώξεις για κακουργήματα

ΟΑΣΘ: Καναπές από σπίτι στην... στάση του λεωφορείου (εικόνες)

Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε ρεματιά - Νεκρός ο οδηγός