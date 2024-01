Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης στο CNN: Πρέπει να χτίσουμε φράχτες αλλά χρειαζόμαστε και πόρτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα δήλωσε σε συντέυξή του από το Νταβός, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο CNN στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

«Είμαι ιδιαίτερα σίγουρος ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Yπάρχει μία κατανόηση σε επίπεδο Συμβουλίου ότι αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί την 1 Φεβρουαρίου και είμαι σίγουρος ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σίγουρα προχωρημένες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την επιπλέον βοήθεια στην Ουκρανία. «Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες της Ουγγαρίας», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Κερδίσαμε τις εκλογές γιατί καταφέραμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό μέσω μίας συγκεκριμένης πολιτικής που είναι γνωστή. Προστατεύουμε τα σύνορά μας, ανοίγουμε όμως και νομικές οδούς για όσους θέλουν να έρθουν. (…) Πρέπει να χτίσουμε φράχτες αλλά χρειαζόμαστε και πόρτες κι αυτό θέλουμε να κάνουμε».

Σχετικά με τις διαδικασίες στο εσωτερικό της ΕΕ και την αναθεώρησή τους, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς κάνουμε τη δουλειά». Όπως εξήγησε, «όταν έχεις 27 χώρες και πρέπει να πάρεις μια απόφαση με ομοφωνία, υπάρχουν δυσκολίες. Δείτε όμως το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν μια εξαιρετική στιγμή για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι 36 δισ. κρίσιμα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».

«Μετά τον Covid υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη προχωρά», είπε ο Πρωθυπουργός.

Για το εάν η κοινωνία και η πολιτική είναι έτοιμες για όλα αυτά που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως «οι πολιτικοί είναι ανέτοιμοι, διότι πιστεύω πως υπάρχει μία διάκριση μεταξύ του επιπέδου πολυπλοκότητας του τι συμβαίνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το τι καταλαβαίνουμε από αυτό. Όταν συνήθως δεν καταλαβαίνουμε κάτι ως πολιτική, τότε έχουμε υπερβολικές ρυθμίσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Καναπές από σπίτι στην... στάση του λεωφορείου (εικόνες)

Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε ρεματιά - Νεκρός ο οδηγός

Greek Mafia: τα όπλα, οι δολοφονίες και τα λαθραία τσιγάρα (εικόνες)