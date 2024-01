Κοινωνία

Συγγρού - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που άρπαξε φωτιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για την ζωή της δίνει η νεαρή συνεπιβάτιδα της μηχανής. Συγκλονιστική μαρτυρία για το πώς συνέβη το δυστύχημα.

-

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 27χρονο νεκρό και μια 24χρονη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή σημειώθηκε την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο τέρμα της Λεωφόρου Συγγρού, στο «ψαλίδι» που οδηγεί προς Γλυφάδα και Πειραιά.

Μηχανή με δύο επιβαίνοντες, ακόμη από άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας της, έπεσε στην διαχωριστική νησίδα και σύμφωνα με μαρτυρίες, αφού χτύπησε σε μια ταμπέλα, πήρε φωτιά, αφού οδηγός και συνεπιβάτης είχαν εκτιναχθεί σε απόσταση από την μοτοσικλέτα που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο 27χρονος οδηγός, όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας, εξέπνευσε επί τόπου, ενώ η 24χρονη συνοδηγός, που τραυματίστηκε σοβαρά, είχε βρεθεί μετά από την πρώτη της από την μηχανή μπρούμυτα στο οδόστρωμα και φώναζε από τους πόνους, ζητώντας βοήθεια.

Διερχόμενοι οδηγοί από το σημείο, όπου έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, σταμάτησαν για να σβήσουν την φωτιά και να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν στους δύο νέους, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά έφθασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα που παρέλαβαν τον 27χρονο και την 24χρονη.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η μηχανή είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, καθώς και οδηγός και συνεπιβάτης δεν φορούσαν κράνος.

Ειδήσεις σήμερα:

Χούθι: Επίθεση σε πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία

Εορτολόγιο - 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Australian Open - Τσιτσιπάς: Πρόκριση στους “16” με μαγική εμφάνιση