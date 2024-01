Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας: Είμαστε αποφασισμένοι να μπει τάξη στην αγορά

«Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός της απληστίας δεν θα γίνει ανεκτός» ανέφερε.

Υπερψηφίστηκε, χθες το βράδυ, από τη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ενώ προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες ψήφισαν "ΝΑΙ" στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησής μας στη μάχη για να διορθωθούν οι δομικές στρεβλώσεις της αγοράς και να μειωθούν άμεσα οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Υπερψηφίστηκαν τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τη διαφάνεια στις τιμές των προϊόντων, τον εξορθολογισμό των τιμών του βρεφικού γάλακτος καθώς και την αναβάθμιση της πλατφόρμας «e-katanalotis».

Με τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζονται οι συνέπειες των πληθωριστικών πιέσεων και οι παραπλανητικές προσφορές και εκπτώσεις. Διορθώνονται οι δομικές στρεβλώσεις στην αγορά, επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αποσκοπούν σε άμεσες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τη διόρθωση χρόνιων δυσλειτουργιών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών είναι επιβεβλημένη. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και θα πάρουμε κάθε δυνατό μέτρο γι' αυτό.

Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα ανεχτούμε τον πληθωρισμό της απληστίας. Το κόστος για όσους προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες για να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των καταναλωτών στην Ελλάδα, θα είναι μεγάλο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι σε διαρκή εγρήγορση. Ενισχύουμε τον υγιή ανταγωνισμό, προστατεύουμε τους καταναλωτές. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για όσο χρειαστεί».

