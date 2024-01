Πολιτική

Ναυτικό - Δένδιας: Αυξήσαμε τον χώρο της εθνικής κυριαρχίας (εικόνες)

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει μια αυξανόμενη αποστολή. Η αποστολή του σήμερα που συζητάμε, το 2024, δεν είναι η ίδια αποστολή που είχε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό το 2019.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.

«Έχω την υπερηφάνεια», είπε ο κ. Δένδιας, «ότι εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, και με την υπογραφή μου, αύξησα τον εθνικό θαλάσσιο χώρο για τον οποίον το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει την ευθύνη. Και αύξησα τον χώρο της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων για την οποία πάλι το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει λόγο».

Υπογράμμισε, δε, «την ανάγκη το 2030 να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα ισχυρό, σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο να μπορεί να υπερασπίσει αυτά τα οποία το Σύνταγμα επιβάλλει και τα οποία θυσίες δεκαετιών πριν από εμάς δημιούργησαν».

