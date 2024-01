Κόσμος

Βρετανία: Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην μέση του δρόμου

Το μωρό βρέθηκε μέσα σε μία τσάντα για ψώνια, ενώ η θερμοκρασία ήταν κάτω του μηδενός στην βρετανική πρωτεύουσα.

Ένα νεογέννητο βρέθηκε μέσα σε μία τσάντα για ψώνια, στη μέση ενός δρόμου και εν μέσω ψύχους, στο ανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, καλώντας τη μητέρα του μικρού κοριτσιού, το οποίο είναι καλά στην υγεία του, να εμφανιστεί.

Το κοριτσάκι ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα και εντοπίστηκε χθες το βράδυ από έναν πολίτη που είχε βγάλει τον σκύλο του βόλτα. Εκείνος το κράτησε ζεστό εν αναμονή των διασωστών. Κατόπιν το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Θερμοκρασίες υπό το μηδέν καταγράφηκαν χθες το βράδυ στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σε ένα δελτίο Τύπου, ο Σάιμον Κρικ, υπεύθυνος της αστυνομίας στον τομέα του Νιούχαμ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους «πολίτες που παρέμειναν στο σημείο» μαζί με τους αστυνομικούς και τους διασώστες. «Οι ενέργειές σας συνέβαλαν στο να σωθεί η ζωή του παιδιού», συμπλήρωσε.

Οι αστυνομικοί «ανησυχούν πολύ» για τη μητέρα, η οποία, όπως υπογραμμίζει ο αξιωματικός της αστυνομίας, υπέστη «μια τραυματική εμπειρία και χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα μετά τη γέννηση».

«Εάν είστε η μητέρα, να γνωρίζετε πως η κόρη σας είναι καλά, όποια κι αν είναι η κατάστασή σας, ζητήστε βοήθεια», την προέτρεψε, καλώντας τη μητέρα να τηλεφωνήσει στις πρώτες βοήθειες ή να μεταβεί σε ένα αστυνομικό τμήμα ή σε ένα νοσοκομείο.

