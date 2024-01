Κοινωνία

Greek Mafia: οι έρευνες, το γενετικό υλικό και ο αποκαλυπτικός διάλογος (βίντεο)

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της Greek Mafia. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, για τα συμβόλαια θανάτου, σε βάρος μελών της ελληνικής μαφίας. Αντιμετωπίζουν εννέα κακουργήματα και επτά πλημμελήματα, αλλά αρνούνται τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές, όμως, μιλούν για μία καλά δεμένη δικογραφία.

Τον δεύτερο εκτελεστή της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν στη διάθεσή τους δείγμα του γενετικού υλικού του. Βρέθηκε στη μοτοσικλέτα που εγκατέλειψαν μετά τη Δολοφονία Σκαφτούρου, αλλά και σε μία κουκούλα και τα γάντια μέσα στο κλεμμένο που χρησιμοποιούσαν για την κατόπτευση τού Βασίλη Ρουμπέτη.

Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο πως ο 41 ετών από τη Γεωργία, που βρίσκεται στις φυλακές της Λάρισας ήταν το «Πιστόλι» στην απόπειρα της Πιερίας

ο «Εκτελεστής» των Ρουμπέτη – Μουζακίτη Βρέθηκαν ρούχα στο σπίτι του όμοια με εκείνα που φορούσε ο δράστης στην Πιερία αλλά και DNA του σε μπουκάλι με νερό, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για να παρακολουθούν τον Βασίλη Ρουμπέτη.

Την ημέρα του εντοπισμού του ο 41χρονος έγκλειστος σήμερα των φυλακών Λάρισας ανταλλάσσει μήνυμα σε διαδικτυακή εφαρμογή με κάποιον στη ρωσική γλώσσα, ο οποίος τον

ρωτά πώς έφθασαν στα ίχνη του και ο κατηγορούμενος αποκαλεί το θύμα της απόπειρας στην Κατερίνη «αγριογούρουνο».

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πώς σε γνώρισαν; Βίντεο;

41ΧΡΟΝΟΣ: Νομίζω το πρόσωπο κάπου βγήκε και μαθεύτηκε γρήγορα. Όμως ακόμα το αγριογούρουνο ήταν ζωντανό, είχε νόημα, αλλά το αγριογούρουνο πέθανε από έμφραγμα.

Πράγματι μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, το θύμα απεβίωσε από παθολογικά αίτια.

Αποκαλυπτικός και ο διάλογος του 21 ετών κατηγορουμένου. Τον Νοέμβριο του 2023 καταγράφεται από τον κοριό της ΕΛΑΣ να υπερηφανεύεται σε συνομιλητή του.

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Κλέβω, πυροβολώ, σκοτώνω, δύο φορές σκοτώνω.

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά Ε;

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Ναι εγώ.

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και;

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Αυτά.

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πώς αισθάνεσαι;

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Πολύ καλά.

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπράβο. Μπράβο.

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Έτσι ζω εγώ, δεν μπορώ, αλλιώς θα πεθάνω άμα δεν ζω έτσι.

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι ε;

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Ξέρεις έναν που με λέει…

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, αυτός, μεγάλος, μεγάλος μάγκας είναι.

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Μεγάλος είναι;

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μεγαλύτερος μάγκας απ’ αυτόν δεν υπάρχει.

21ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Τι λες; Αυτόν τον πυροβόλησα τις προάλλες.

Στις φυλακές του Μαυροβουνίου βρίσκεται ένας από τους εμπλεκόμενους

Το κινητό του ενεργοποιήθηκε στο σημείο διαφυγής, μετά από δολοφονία ενώ αποτύπωμα του βρέθηκε στην περίπτωση εμπρησμού σε φορτηγά στον Ασπρόπυργο.

Ακόμα τρία μέλη της οργάνωσης έχουν ταυτοποιήσει οι αστυνομικοί και τα αναζητούν,



Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

