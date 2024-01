Κοινωνία

Greek Mafia - Δημογλίδου: Ελέγχονται δεκάδες άτομα για δολοφονίες και λαθρεμπόριο

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για την πορεία των ερευνών και τα πρόσωπα που “μπαίνουν στο στόχαστρο”, μετά τις συλλήψεις για τις εκτελέσεις Σκαφτούρου και Ρουμπέτη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με τις συλλήψεις για τις δολοφονίες ανθρώπων που σχετίζονται με κυκλώματα εκβιαστών και λαθρεμπορίου.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, εκτός από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν και όσα βρέθηκαν στο κρησφύγετο τους, τα οποία παρουσιάστηκαν την Πέμπτη από την ΕΛ.ΑΣ., ελέγχεται η δράση ακόμη 10 ατόμων, ενώ αναζητούνται και περίπου 30 άλλα άτομα που εμπλέκονται σε ομάδες νονών της νύχτας, η αντιπαράθεση μεταξύ των οποίων για το ποια θα κυριαρχήσει σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων και περιοχές, οδήγησε σε έναν «πόλεμο» μεταξύ τους, με δολοφονίες όπως αυτή των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη.

Καθώς το λαθρεμπόριο τσιγάρων φέρεται πως αποτέλεσε το «μήλον της έριδος» μεταξύ των φατριών της νύχτας, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, η έρευνα συνεχίζεται για το «αν υπάρχει όφελος από παράνομες δραστηριότητες στις δολοφονίες τον νονών της νύχτας».

Όπως εξήγησε, «Η δραστηριότητα της μίας ομάδας νονών της νύχτας ενοχλούσε την δραστηριότητα της άλλης» και έτσι προκλήθηκε η αντιπαλότητα που έφθασε μέχρι τα συμβόλαια θανάτου και τις μαφιόζικες εκτελέσεις «βαριών» ονομάτων της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Η κ. Δημογλίδου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι δεν συνδέονται οι εξελίξεις στην έρευνα για την Greek Mafia με την αλλαγή ηγεσίας στην Ελληνική Αστυνομία ούτε με την αλλαγή των επικεφαλής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και ότι η συλλογή των στοιχείων που οδήγησαν στις συλλήψεις γινόταν επί πολλούς μήνες.

