Life

Άλεκ Μπόλντουιν: Αντιμέτωπος με νέα δίωξη για ανθρωποκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το συμβάν, με τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust.

-

Επιτροπή ενόρκων άσκησε σήμερα νέα δίωξη σε βάρος του ηθοποιού Αλεκ Μπόλντουιν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, την οποία πυροβόλησε στα γυρίσματα της ταινίας Rust, στο Νέο Μεξικό.

Τον περασμένο Απρίλιο είχαν αποσυρθεί οι κατηγορίες σε βάρος του ηθοποιού και παραγωγού της ταινίας για τον πυροβολισμό από τον οποίο σκοτώθηκε η Χάτσινς. Ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές προειδοποίησαν τότε ότι αυτό δεν ισοδυναμούσε με αθώωση του Μπόλντουιν και ότι ήταν πιθανό να του ασκηθεί νέα δίωξη.

Της σημερινής δίωξης προηγήθηκε μια ανεξάρτητη έρευνα ειδικών που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπόλντουιν θα έπρεπε να τραβήξει τη σκανδάλη του ρεβόλβερ που χρησιμοποιούσε στην πρόβα για να ρίξει τη σφαίρα που σκότωσε τη Χάτσινς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει και η έρευνα του FBI.

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, στα γυρίσματα της ταινίας στο Νέο Μεξικό, ο Μπόλντουιν πυροβόλησε με το όπλο, που υποτίθεται ότι θα είχε άσφαιρα, αλλά περιείχε μια αληθινή σφαίρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η Χάτσινς και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα. Ο 65χρονος ηθοποιός δηλώνει αθώος και επιμένει ότι τον είχαν διαβεβαιώσει πως το όπλο έφερε άσφαιρα και ότι ο ίδιος δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Εάν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών.

Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατηγορείται και η υπεύθυνη των όπλων της ταινίας, Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ, αφού εκείνη ήταν που έβαλε στο όπλο την αληθινή σφαίρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Έκανε…γυμνός βόλτα στην πόλη

Greek Mafia: οι έρευνες, το γενετικό υλικό και ο αποκαλυπτικός διάλογος (βίντεο)

Βρετανία: Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην μέση του δρόμου