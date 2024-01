Κοινωνία

Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας: Το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών είναι να μεγαλώνουν και με τα δύο πρότυπα

Τι ανέφερε στην επιστολή που έστειλε σε βουλευτές που εκλέγονται στην περιοχή του ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ.

Επιστολή έστειλε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ σε βουλευτές που εκλέγονται στην περιοχή του για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.

“Σας παρακαλώ θερμά, μην δώσετε γη και ύδωρ στα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Προσπαθήστε να δώσετε λύσεις σε αρκετά από τα αιτήματά τους, επεκτείνοντας το υπάρχον σύμφωνο συμβίωσης και αφήστε την οικογένεια ανέπαφη”, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.



Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας αναφέρει: “Σας παρακαλώ, το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών είναι να μεγαλώνουν και με τα δύο πρότυπα, ήτοι του πατέρα και της μητέρας. Σας παρακαλώ μεριμνήστε να μην δημιουργηθεί κι άλλο ρήγμα στην κοινωνική συνοχή”.

Στο μεταξύ, συνέρχεται την Τρίτη 23 Ιανουαρίου σε έκτακτη Συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνοδικό Μέγαρο με μoναδικό θέμα συζητήσεως: “Εκκλησία και ‘’θέσπιση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου’’, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: e-neaionia.gr

