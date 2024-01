Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης: Άλωσε… τα Άνω Λιόσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία νίκη για τους Θεσσαλονικείς, με εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Τολιόπουλο.

-

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Άρης, που επικράτησε με 93-91 της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια σε αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Basket League. Με αυτή τη νίκη οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-7 ενώ αντίθετα η ΑΕΚ «έπεσε» στο 6-9.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 42-43, 71-67, 91-93

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και με πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν ΜακΡέι κατάφερε να προηγηθεί 15-7 ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο με διαφορά τριών πόντων (22-19).

Ο Άρης εμφανίστηκε βελτιωμένος στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 43-42.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου όταν και προηγήθηκε ακόμη και με εννέα πόντους (47-56). Οι γηπεδούχοι όμως με αντεπίθεση διαρκείας και επιμέρους σκορ 24-11 «έκλεισαν» την περίοδο μπροστά στο σκορ με 71-67.

Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι αλλά εκεί ανέλαβε δράση ο Τολιόπουλος και με καθοριστικούς πόντους κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελικό 93-91.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο εξαιρετικός Βασίλης Τολιόπουλος, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double καθώς είχε 25 πόντους και 10 ασίστ.

Από εκεί και πέρα ο Ρομπέρτο Γκάλινατ είχε 19 πόντους σε 17 λεπτά συμμετοχής ενώ 16 πόντους και 6 ριθμπάουντ πρόσθεσε ο Ρόνι Χάρελ.

Για τους γηπεοδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 19 πόντους ενώ από 18 πόντους είχαν οι Τζόρνταν Μόργκαν (8 ριμπάουντ) και Μπράντον Νάιτ (2/13 σουτ, 13/14 βολές).

Διαιτητές: Καρπάνος-Τηγάνης-Μπακάλης

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Ραντλ 10 (1), Νάιτ 18 (1), Κουζέλογλου 5, Μόργκαν 18, ΜακΡέι 19 (1), Τίλμαν 12, Χολ 2, Καράμπελας, Πιλάβιος, Νετζήπογλου 6, Αγραβάνης 1, Χατζηδάκης

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 25 (4), Μπλούμπεργκς 6, Ντε Σόουζα 2, Χάρελ 16 (2), Γκάλινατ 19 (3), Σλαφτσάκης, Σάνογκο 13, Κατσίβελης, Περσίδης, Καλόγηρος, Μπάνκστον 12

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Κακοκαιρία – ΗΠΑ: Χάος και δεκάδες νεκροί