Παναθηναϊκός – Ούγκο: Έκλεισε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου αμυντικού

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν σε όλα με την Μπαΐα και ο 32χρονος στόπερ αναμένεται την Κυριακή στην Αθήνα.

Μεταγραφών κι αφίξεων... συνέχεια για τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τη χθεσινή (19/1) έλευση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, το μεσημέρι της Κυριακής (21/1) αναμένεται στην Αθήνα κι ο Βραζιλιάνος, Βίτορ Ούγκο για να υπογράψει στο «τριφύλλι».

Η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαΐα (αλλά και τις «κεφαλές» του City Group όπου ανήκει η βραζιλιάνικη ομάδα) είναι πλέον οριστική κι ο 32χρονος στόπερ θα γίνει παίκτης του «τριφυλλιού», φτάνοντας στην Ελλάδα στις 13:00 με πτήση από το Μάντσεστερ.

Ο Ούγκο βρίσκεται εδώ και δέκα μέρες στην αγγλική πόλη μαζί με την ομάδα του όπου πραγματοποιεί προετοιμασία, έπαιξε 45 λεπτά σε φιλικό με την Μπλάκμπερν και θα ενταχθεί αμέσως στις προπονήσεις των «πράσινων».

Την Κυριακή (21/1), αφότου ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει (οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία αφορά συμβόλαιο 2,5 ετών), θα δώσει το «παρών» στις εξέδρες του «Απόστολος Νικολαΐδης», για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης.

