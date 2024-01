Κοινωνία

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Τι συστήνει η ΕΛΑΣ στους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας και που υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Συστάσεις στους πολίτες κάνει η ΕΛΑΣ στους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας. Τους προτρέπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Παράλληλα από χθες η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει την απαγόρευση κυκλοφορίες σε τμήμα της Περιφερειακής οδού.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συστήνεται στους πολίτες και ιδιαίτερα στους οδηγούς, οι οποίοι διαμένουν ή πρόκειται να κινηθούν προς τις εν λόγω περιοχές, ή σε περιοχές της επικράτειας όπου αναμένεται να επεκταθούν/ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Παράλληλα, παρακαλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Ήδη σε αρκετές περιοχές ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τον λόγο αυτό έχουν εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις από τις κατά τόπους αστυνομικές Υπηρεσίας (Γ.Α.Δ. και ΓΕ.Π.Α.Δ.) και συγκεκριμένα, μέχρι αυτή την ώρα ισχύει:

Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρους άνω του 1,5 τόνου, καθώς και όλων των λεωφορείων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Λαχαναγοράς, της εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξαιρούμενων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S.

Aναλυτικα οι οδοί όπου θα υπάρξει απαγόρευση κυκλοφοριας. Στην ανακοίνωση υπάρχουν οι ώρες που θα ξεκινήσουν να ισχύουν οι απαγορεύσεις και θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση για την λήξη τους.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

Από την 17.20 ώρα της 20/01/2024 και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου.

Από την 18.00 ώρα της 20/01/2024 και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό (02) Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου.

Από την 20.30 ώρα της 20/01/2024 και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Ξηροχωρίου – Προχώματος, στο τμήμα από τη διασταύρωση Βαθυλάκκου – Αγιονερίου έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Ξηροχωρίου, Δήμου Χαλκηδόνος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω του λοιπού οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

