Πολιτισμός

Σε δημοπρασία η πρώτη επιστολή που στάλθηκε με γραμματόσημο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φάκελος έχει ηλικία 183 ετών! Το ποσό που αναμένεται να πουληθεί.

-

Η πρώτη επιστολή που στάλθηκε με προπληρωμένο, αυτοκόλλητο γραμματόσημο μπορεί να πωληθεί έως και 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος Sotheby's οργανώνει δημοπρασία στις Νέα Υόρκη στις 2 Φεβρουαρίου για την πώληση του φακέλου 183 ετών.

«Θεωρούμε δεδομένη σήμερα την ευκολία με την οποία μπορούμε να συνδεόμαστε απρόσκοπτα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σχεδόν αμέσως από οπουδήποτε στον κόσμο» αναφέρει ο Ρίτσαρντ Όστιν επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby's.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική