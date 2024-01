Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: “Επαγγελματική” νίκη και κορυφή

Οι «πράσινοι» χωρίς να εντυπωσιάσουν ξεπέρασαν το εμπόδιο του Αστέρα, αλλά και των πολλών απουσιών βασικών του παικτών.

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, αλλά με πολύ καλή διαχείριση των αμέτρητων «βασικών» απουσιών που είχε, πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την ομάδα της Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ, μία εβδομάδα πριν από τον μεταξύ τους, «μεγάλο» αγώνα στην Τούμπα (28/1). Οι Αϊτόρ στο 50’ και Γεντβάι στο 74’ σημείωσαν τα «πράσινα» γκολ, έμεινε με δέκα παίκτες στο 90’ ο Αστέρας με την αποβολή του Αλάγκμπε.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με διάθεση να ελέγξει το τέμπο του αγώνα με τον Αστέρα και στο 10ο λεπτό είχε την πρώτη τελική του στο ματς, όταν ο Σπόραρ βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε δυνατά, αναγκάζοντας τον 20χρονο Νίκο Γραμματικάκη, σε εκτίναξη κι εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ.

Στο 14’ από βαθιά μπαλιά προς την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Λοντίγκιν βγήκε μακριά απ’ την εστία του, αλλά έκανε «τσαφ», ο Σουρλής πήρε τη μπάλα, όμως το πλασέ του από μακριά σε κενή εστία ήταν «άψυχο» και πρόλαβε να κόψει την μπάλα ο Αράο.

Τρία λεπτά μετά (17’) από χαμηλή σέντρα στην περιοχή του Αστέρα, ο Κώτσιρας έγινε αποδέκτης της μπάλας, αλλά το τελείωμά του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια της αρκαδικής ομάδας.

Ο Αστέρας έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 28’ με τον Καλτσά, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή απ’ τον Σίτο, εκτέλεσε από πλάγια θέση κι ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά με το πόδι στη γωνία του, ενώ στο 31’ από την σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Σπόραρ πήρε κεφαλιά ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι.

Στο 43’ ο Σπόραρ πήρε την μπάλα στον χώρο και μπήκε στην περιοχή, αλλά άργησε να εκτελέσει για να απειλήσει τον Γραμματικάκη, ενώ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Μπερνάρ εκτέλεσε απευθείας φάουλ το οποίο πέρασε λίγο άουτ από τα δοκάρια του Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με λίγο μεγαλύτερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50ό λεπτό πήρε το γκολ που ήθελε με τον Αϊτόρ. Από πολύ ωραία κι ορθολογική ανάπτυξη των «πράσινων» από τα δεξιά, ο Μπερνάρ έδωσε στον Μαντσίνι, εκείνος έκανε εξαιρετική σέντρα στο πίσω δοκάρι κι ο Αϊτόρ με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι».

Με τον ρυθμό να πέφτει πολύ μεγάλη το 60’, όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ με τον Τιν Γεντβάι από στατική φάση στο 74ο λεπτό. Σε εκτέλεση κόρνερ του Μαντσίνι από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε απ’ όλους, έφτασε στον Αϊτόρ που έβγαλε νέα σέντρα στην «καρδιά» της άμυνας του Αστέρα κι ο Κροάτης στόπερ με κεφαλιά έκανε το 2-0, «τελειώνοντας» το παιχνίδι.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 44’ Τζουκάνοβιτς, 65’ Αλάγκμπε, 80’ Μάντζης, 88’ Ρεγκίς, 89΄ Αϊτόρ, 90’+1’ Ζουγλής

Αποβολή: 90’ Αλέάγκμπε (2η κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης (86’ Λημνιός), Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν (86’ Ακαϊντίν), Κώτσιρας, Μαντσίνι, Μπερνάρ (86’ Ζέκα), Βέρμπιτς (27’ λ.τρ. Αϊτόρ), Σπόραρ (61’ λ.τρ. Τσόκαι).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Γκαρθία, Χριστόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης (86’ Άλβαρες), Μουνάφο (72’ Γιαμπλόνσκι), Αλάγκμπε, Καλτσάς (72’ Μπαρτόλο), Σουρλής (58’ Ζουγλής), Σίτο (46’ Ρεγκίς), Μάντζης.

