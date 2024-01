Κοινωνία

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Τα πρώτα λόγια της 39χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η 39χρονη μίλησε για πρώτη φορά μετά το έγκλημα στον ΑΝΤ1 και στο "Πρωινό". Τι δήλωσε.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα στη Χαλκίδα με θύμα έναν 43χρονο άνδρα και αυτόπτη μάρτυρα τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του θύματος που μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Χαλκίδας για να καταθέσει όσα είδε, η φερόμενη ως δράστιδα του εγκλήματος παρενοχλούσε τον σύζυγό της, ο οποίος σκεφτόταν να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

Η 39χρονη μίλησε για πρώτη φορά μετά το έγκλημα στον ΑΝΤ1 και στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "οι γονείς μου παρανόησαν αυτά που τους είπα. Ποτέ δεν μίλησα για βιασμό, τους μίλησα απλά για ένα σημαντικό περιστατικό που συνέβη πριν 15χρόνια".

Το χρονικό

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο 43χρονος έφυγε για να πάει στη δουλειά του, υπό το βλέμμα της συζύγου του που τον χαιρετούσε από το μπαλκόνι. Βίντεο από τοπικό μέσο δείχνει τον 43χρονο να βγαίνει από την είσοδο της κατοικίας του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ήταν η σύζυγος που κάλεσε την άμεση δράση, λέγοντας «μια γυναίκα μαχαιρώνει τον άντρα μου». Ενα λεπτό αργότερα η αστυνομία δέχθηκε εκ νέου κλήση από άλλη γυναίκα η οποία ανέφερε ότι μια γυναίκα μαχαιρώνει έναν άνδρα, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κοντά στο 4ο Γυμνάσιο Χαλκίδας.

Οταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν το θύμα σε εμβρυακή στάση φέροντας μαχαίρι στην αριστερή ωμοπλάτη και με αίματα στο σώμα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο ιατρός του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του 43χρονου άνδρα.

Λίγο πιο μακριά από το σημείο της δολοφονίας βρέθηκε άλλο μαχαίρι με κηλίδες αίματος. Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη της 38χρονης, η οποία βρισκόταν στο σημείο γεμάτη με αίματα στα ρούχα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.





