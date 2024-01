Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Επιστροφή στον ΑΝΤ1 από την Δευτέρα

Αφήνοντας πίσω τους μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, οι "Ράδιο Αρβύλα" επιστρέφουν για να συνεχίσουν και το 2024 τη σαρωτική τους πορεία.

Η πιο δυνατή ομάδα της τηλεόρασης επιστρέφει και η σάτιρα μπαίνει και πάλι στην κορυφή της ψυχαγωγίας!

Απόψε στις 20:00, ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση έρχονται για να αποδομήσουν ό,τι συμβαίνει γύρω μας και να δώσουν μια άλλη οπτική των γεγονότων.

Με το ανατρεπτικό χιούμορ τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» θα παρατηρούν, θα σατιρίζουν και θα καυτηριάζουν όλα τα σοβαρά, αλλά και τα ευτράπελα της καθημερινότητάς μας.

Από τον Αντώνη, τον Γιάννη και τον Χρήστο δεν πρόκειται να γλιτώσει κανείς και τίποτα. Στο μοναδικό τους TOP20, θα υπάρχει πάντα θέση για ό,τι μας κάνει να κλαίμε και να γελάμε, από την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα.

Αφήνοντας πίσω τους μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, που τους έδωσε γι’ άλλη μια φορά την πρωτιά στην προτίμηση των τηλεθεατών, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν για να συνεχίσουν και το 2024 τη σαρωτική τους πορεία.



«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστρέφουν απόψε στις 20:00.

