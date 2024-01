Κοινωνία

Πετρούπολη: Ληστής μαχαίρωσε υπάλληλο βενζινάδικου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε βενζινάδικο στην περιοχή της Πετρούπολης. Τι ακριβώς συνέβη

-

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Πετρούπολη.

Όλα συνέβησαν στην οδό Περικλέους, όταν ο δράστης που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του απείλησε τον υπάλληλο με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον τραυμάτισε ελαφρά με το μαχαίρι και άρπαξε τις εισπράξεις.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα - Χαλκίδα: “Περιστατικό πριν 15 χρόνια “όπλισε” το χέρι της 39χρονης” (βίντεο)

Κίνα: Κατολίσθηση με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται