Βρετανία: Η κακοκαιρία "Ίσα" σαρώνει την χώρα (βίντεο)

Η κακοκαιρία Ίσα που μαστίζει το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ''αφήσει'' χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα ενώ μεταξύ άλλων ακυρώνονται δρομολόγια και υπάρχουν πολύωρες ακυρώσεις.

Του Ισαάκ Καρυπίδη, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο

Η Βρετανία μαστίζεται από νέα καταιγίδα με ανέμους που ξεπερνούν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Πρόκειται για την καταιγίδα Ίσα οι άνεμοι της οποίας στην Σκωτία έφτασαν τα 172 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 70.000 άνθρωποι στην βόρεια Ιρλανδία, στην βορειοδυτική Αγγλία και στην Ουαλία, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό χθες το βράδυ.

Έκλεισε η πυρηνική εγκατάσταση του Σέλαφιλντ

Η πυρηνική εγκατάσταση του Σέλαφιλντ που για πολλούς θεωρείται μια από τις πιο τοξικές στην Ευρώπη καθώς εκεί αποθηκεύεται η μεγαλύτερη ποσότητα πλουτωνίου στο κόσμο ανέστειλε τις λειτουργία της προληπτικά. Με τις αρχές να τονίζουν ότι δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί τόσο στο σιδηροδρομικό όσο και στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα ακυρώσεις δρομολογίων και πολύωρες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Προβλήματα είχαμε και στις αεροπορικές γραμμές κυρίως με πτήσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετανίας με την μετεωρολογική υπηρεσία να έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για πολλές περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν να δουν τέτοιους ανέμους εδώ και 10 με 20 χρόνια.

