Κράτησε το φτέρνισμα και... σκίστηκε η τραχεία του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έκριναν οι γιατροί για την περίπτωση του άνδρα και τι προειδοποιούν για το ''κράτημα'' του φτερνίσματος.

-

Ένας άνδρας, έσκισε την τραχεία του, στην προσπάθειά του να κρατήσει φτέρνισμα, δημιουργώντας μια τρύπα στο σημείο, κι αποτέλεσε την πρώτη τέτοια περίπτωση που γίνεται παγκοσμίως γνωστή.Το περίεργο αυτό γεγονός συνέβη όταν ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Ξαφνικά ένιωσε την ακατανίκητη ανάγκη να φτερνιστεί, λόγω μιας αλλεργικής ρινίτιδας, αλλά αντί να αφήσει το φτέρνισμα να ξεσπάσει, το έπνιξε σφίγγοντας τη μύτη του και κλείνοντας το στόμα του.

Σύμφωνα με το Live Science, εάν κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος, το στόμα και η μύτη είναι κλειστά, η πίεση που δημιουργείται στους ανώτερους αεραγωγούς του αναπνευστικού μπορεί να υπερβεί περισσότερο από 20 φορές την πίεση που κανονικά δημιουργείται κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος.

Στην περίπτωση του άνδρα, η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που άνοιξε μια τρύπα 2 επί 2 χιλιοστά στην τραχεία του. Όταν ο άνδρας έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου, πονούσε έντονα, είχε πρησμένο λαιμό και στις δύο πλευρές και δυσκολευόταν να τον κινήσει. Οι γιατροί εξετάζοντάς τον εντόπισαν επίσης έναν αχνό ήχο τριξίματος.

Ωστόσο, ο άνδρας δεν είχε κανένα πρόβλημα με την αναπνοή, την κατάποση ή την ομιλία. Μια ακτινογραφία λαιμού αποκάλυψε ότι αυτό που είχε ήταν υποδόριο εμφύσημα, μια κατάσταση κατά την οποία ο αέρας παγιδεύεται κάτω από τα βαθύτερα στρώματα των ιστών κάτω από το δέρμα. Μια αξονική τομογραφία έδειξε τότε ότι το σχίσιμο ήταν μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οστού ή σπονδύλου του λαιμού του. Ο αέρας είχε επίσης συσσωρευτεί στον χώρο που υπάρχει στο στήθος μεταξύ των πνευμόνων.

Shocking! Man Tears Windpipe From Holding Sneeze In A Rare Case



The incident took place when the man squeezed his nose and closed his mouth. The force of the suppressed sneeze made a tiny 2x2 mm hole in his windpipe.

Source: https://t.co/0mbBMIGaBt#LatestNews pic.twitter.com/zvHnacgEI8