Πολιτική

Επιστολική ψήφος - Κεραμέως: Υπέβαλε τροπολογία για επέκταση και στις Εθνικές Εκλογές, μόνο για τους ομογενείς

Τι δήλωσε κατά την κατάθεση της τροπολογίας η Υπουργός Εσωτερικών και τι προβλέπει ακρβιώς η τροπολογία.

Την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις Ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα, η κ. Κεραμέως κατέθεσε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται τουλάχιστον 200 ψήφοι ώστε το μέτρο της επιστολικής ψήφου να ισχύσει και στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού.

«Έχουμε την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε και στις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις την ισότητα για το δικαίωμα ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού αίροντας τα πραγματικά εμπόδια στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Να δημιουργήσουμε μια ακόμη ισχυρή γέφυρα, που ενώνει τους συμπολίτες μας με την Ελλάδα», ανέφερε.

