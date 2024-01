Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Κεραμέως: σεβαστή η Εκκλησία, αλλά η Κυβέρνηση νομοθετεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλα όσα αφορούν την επιστολική ψήφο μίλησε στον ΑΝΤ1 η Υπ. Εσωτερικών, η οποία αναφέρθηκε και στην ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια και στους νέους επικεφαλής φορέων.

-

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλή του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο.

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε τον φάκελο που θα λαμβάνει όποιος επιλέξει να ψηφίσει μέσω της επιστολικής ψήφου, τα περιεχόμενα του φακέλου και τον τρόπο που θα επιλέξει τους υποψηφίους και το κόμμα της αρεσκείας του, καθώς και αναλυτικά βήμα – βήμα την διαδικασία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως διευκρίνισε, το μέτρο δεν αφορά μόνο απόδημους Έλληνες, αλλά και εκλογείς εντός Ελλάδας, όπως οι εποχικώς εργαζόμενοι στον Τουρισμό, που απουσιάζουν από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους επί μήνες την θερινή σεζόν.

Η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι μέχρι τις 29 Απριλίου πρέπει να αποφασίσει κάθε εκλογέας εάν θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο και να έχει κάνει την σχετική αίτηση, ώστε να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα του στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Ερωτηθείσα για την προωθούμενη ρύθμιση για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, η Υπουργός Εσωτερικών είπε, μεταξύ άλλων, ότι «Ο πρωθυπουργός ζήτησε ξεκάθαρα να ψηφίσουν οι βουλευτές το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια», καθώς και ότι «είναι σεβαστές οι απόψεις της Εκκλησίας, αλλά η νομοθετική εξουσία ανήκει στην κυβέρνηση».

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε ακόμη και στον νέο τρόπο επιλογής των επικεφαλής φορέων, μέσω του ΑΣΕΠ.

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη της Νίκης Κεραμέως στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα - Χαλκίδα: “Περιστατικό πριν 15 χρόνια “όπλισε” το χέρι της 39χρονης” (βίντεο)

Κίνα: Κατολίσθηση με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται