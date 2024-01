Πολιτική

Μανχάταν - Ελληνικό Προξενείο: Σύλληψη για την απόπειρα εμπρησμού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη για απόπειρα εμπρησμού στο κτήριο, όπου στεγάζεται το προξενείο και η κατοικία του Έλληνα προξένου, στην Νέα Υόρκη.

-

Nέα Υόρκη

Του Θανάση Κ.Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Αναγνωρίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) Αμερικανός πολίτης που αποπειράθηκε να βάλει φωτιά στο γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το NYPD πρόκειται για τον Ρόντερικ ΜακΜπέιν (Roderick Macbain), o οποίος τα ξημερώματα της 17ης Δεκεμβρίου έριξε εύφλεκτο υλικό και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο του προξενείου της Ελλάδας στο Μανχάταν.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο κτήριο, εκτός του προξενείου, είναι και η κατοικία του εκάστοτε γενικού πρόξενου, αλλά και του μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΜακΜπέιν, ο οποίος αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα και έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν ανάλογες ενέργειες σε άλλους χώρους, συνελήφθη με τις κατηγορίες του εμπρησμού και του εγκλήματος μίσους.

Υστερα από ένα μήνα το NYPD παρουσιάσε στο δικαστήριο πολλές φωτογραφίες από την πράξη του και το πως κινήθηκε εκείνο το βράδυ από το σπίτι του στο Μπούκλιν μέχρι την απόπειρα εμπρησμού στο γενικό προξενείο.

Η καταγγελία, παρουσιάστηκε ενώπιον της δικαστού Κάθαριν Πάρκερ, η οποία είπε ότι θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 10.000 δολαρίων και περίθαλψη ψυχικής υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας υπέγραψε συμβόλαιο για 3,5 χρόνια στο “τριφύλλι” (εικόνες)

ΗΠΑ - Μαζική δολοφονία: Αυτοκτόνησε ο 23χρονος ύποπτος (εικόνες)

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Απαντήσεις στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του