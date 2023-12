Κόσμος

ΗΠΑ: Εμπρηστική επίθεση στο προξενείο της Ελλάδας (εικόνες)

Ο πρόξενος της Ελλάδας στις ΗΠΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στο κτήριο. Τα πιθανά κίνητρά της.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της απόπειρας εμπρησμού του προξενείου της Ελλάδας στο Μανχάταν, που σημειώθηκε τα χαράματα της Κυριακής όταν άγνωστος περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό φυτά που βρίσκονταν στην είσοδο του κτιρίου προκαλώντας μικρές ζημιές.

Η φωτιά που προκλήθηκε κατασβέστηκε ύστερα από άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, που μίλησε στον ΑΝΤ1 «το περιστατικό έλαβε χώρα στις 4.30 π.μ της Κυριακής και το πρόσωπο του δράστη καταγράφηκε καθαρά από την κάμερα ασφαλείας και το υλικό εξετάζεται από την αστυνομία της Νέας Υόρκης». Στο κτίριο του Προξενείου, που εξυπηρετεί χιλιάδες ομογενείς καθημερινά, διαμένουν και οι οικογένειες του Γενικού Προξένου και του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ευάγγελου Σέκερη.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 αν τα κίνητρα του δράστη συνδέονται με τις αντιδράσεις ομογένων – που εκδηλώθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα- σχετικά με ένα έκθεμα της έκθεσης με τίτλο «Neighborhood Guilt» (Ενοχές της Γειτονιάς) της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ, που αποτυπώνει την ελληνική σημαία με ροζ, η οποία εγκαινιάστηκε στο Γενικό Προξενείο την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Κωνσταντίνου δήλωσε:

«Τα κίνητρα δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. Μετά την ταυτοποίηση του δράστη που θα γίνει από την αστυνομική έρευνα θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα».

Ας σημειωθεί ότι το έκθεμα με την ροζ ελληνική σημαία της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ που προκάλεσε ακόμη και παρέμβαση αρχηγού κόμματος στην Βουλή έχει ως κεντρικό άξονα την στηλίτευση του φαινομένου των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος γυναικών που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν γίνονται γνωστές. Σε δηλώσεις στο ομογενειακό ραδιόφωνο Cosmos FM o κ.Κωνσταντίνου σχετικά με τον θόρυβο που προκλήθηκε σχολίασε: «Είμαι ανοικτός σε οποιαδήποτε κριτική αρκεί να είναι καλοπροαίρετη και να μην λαμβάνει προσωπικές διαστάσεις, H μόνη σημαία που κυματίζει στο Γενικό Προξενείο είναι η γαλανόλευκη. Δεν υπάρχει καμία άλλη σημαία, είναι το πιο ιερό σύμβολο που έχουμε εμείς ως Έλληνες. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα έργο που αφορά σε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα όπως είναι αυτό της γυναικοκτονίας και της κοινωνικής βίας», συμπληρώνοντας πως τα έργα επιλέγονται από Ανεξάρτητη Καλλιτεχνική Επιτροπή.

Για το επίμαχο έκθεμα αναφέρθηκε στην Βουλή ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο οποίος κρατούσε μια φωτογραφία με την ελληνική σημαία σε χρώμα ροζ. «Η σημαία μας είναι γαλανόλευκη και βάφεται με κόκκινο μόνο με το αίμα των ηρώων μας» είπε ο κ.Νατσιός εκφράζοντας την δυσφορία του για έκθεμα που φιλοξενείται στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης.

