“The 2Night Show”: Μαρινάκης και Ζαρίφη στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Ένας πολιτικός και μια παρουσιάστρια "ανοίγουν τα χαρτιά τους" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Απόψε, Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλάει για τον ερχομό του παιδιού του και το μεγαλείο της μητρότητας, για την αγαπημένη του σύζυγο και τη γνωριμία τους στα φοιτητικά τους χρόνια, αλλά και για την εκτίμηση που τρέφει στον Πρωθυπουργό της χώρας, που του έδωσε ένα σημαντικό αξίωμα στο Κόμμα.

Γιατί θα έβγαζε τρελό κάποιον, που θα του έλεγε ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική; Γιατί δεν είναι ντροπή να μην ξέρεις κάτι; Γιατί προσπαθεί να μην απαντάει «ξύλινα»;

Στη συνέχεια, μιλάει για τα κιλά που κατάφερε να χάσει, για το αγαπημένο του μπάσκετ και για τη νόσο του Crohn, που του άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Τέλος, εξηγεί γιατί θεωρεί τοξικά όσα γράφονται στο διαδίκτυο και περιγράφει τις αντιδράσεις του κόσμου όταν τον συναντούν στο δρόμο.





Στο αποψινό «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και η Κατερίνα Ζαρίφη. Η αγαπημένη παρουσιάστρια μιλάει για το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα «Οδός Ζαρίφη 2» και για τη χαρά της δημιουργίας, αφού καταφέρνει να έχει πρωτογενές υλικό.

Θα καταφέρει να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» με τον Γρηγόρη; Φιλήθηκαν ή όχι για τις ανάγκες του τηλεοπτικού γυρίσματος; Γιατί αρνήθηκε να παίξει στη σειρά των Ρέππα – Παπαθανασίου; Της λείπει το θέατρο; Γιατί το ραδιόφωνο είναι ο μόνιμος σύζυγος; Η σαρωτική Κατερίνα Ζαρίφη σε μια απολαυστική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσετε!

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης