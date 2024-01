Αθλητικά

Χρυσοχοΐδης: Πότε θα επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα

«Αυτοί που δημιουργούν τα επεισόδια στα γήπεδα, δεν είναι χούλιγκανς, αλλά εγκληματικές ομάδες”, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε και στο κομμάτι της αθλητικής βίας, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου.

«Να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε όλοι στα γήπεδα που ανοίγουν 12 Φεβρουαρίου και να τελειώνουμε με όλους αυτούς» είπε ο υπουργός και συμπλήρωσε «Έτσι θα αναγκάσουμε και τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, τους υπεύθυνους, οι οποίοι δεν έχουν λόγους να έχουν γήπεδα τα οποία καίγονται ή δεν έχουν λόγους να έχουν γήπεδα τα οποία δημιουργούν προβλήματα γιατί κι αυτοί εισπράττουν από έναν καλό αγώνα, μια συνεργασία».

Όσον αφορά στις κάμερες στα γήπεδα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, είπε ότι «Είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται το υπουργείο Αθλητισμού. Τα πράγματα πάνε καλά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Συμμετέχει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι όταν θα αρχίσουν τα πλέι οφ να είναι οι κάμερες, τουλάχιστον στα μεγάλα γήπεδα που θα γίνονται αυτοί οι αγώνες. το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα λειτουργήσει άμεσα».

Για την παρουσία αστυνομικών στα γήπεδα ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχουν καμιά δουλειά οι αστυνομικοί στα γήπεδα, Οι αστυνομικοί είναι έξω από τα γήπεδα. Τον έλεγχο στην είσοδο τον πραγματοποιούν οι ΠΑΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για ό,τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Μόνο αν υπάρξουν σοβαρά επεισόδια».

Όπως σημείωσε ο υπουργός οι ομάδες που δημιουργούν τα προβλήματα είναι εγκληματικές ομάδες. «Δεν είναι απλά χουλιγκάνοι που πάνε κάποιοι και κάνουν φασαρία στο γήπεδο. Είναι εγκληματικά στοιχεία, αντικοινωνικά στοιχεία τα οποία συμμετέχουν σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που κάνουν και άλλα πράγματα και ναρκωτικά και βία ασκούν. Πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το βαρύ έγκλημα».

Όπως ενημέρωσε «προσπαθούμε να ενισχύσουμε την υποδιεύθυνση αθλητικής βίας στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, ούτως ώστε να διεισδύσει σε αυτές τις οργανώσεις και να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα, συν τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουνε οι ΠΑΕ και όχι μόνο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά και στο μπάσκετ, ακόμα και στο βόλεϊ, ακόμα και σε απίστευτα μικρούς αγώνες, έτσι ώστε να εξαφανιστεί κάθε έννοια βίας από αυτά».

Στην μη εφαρμογή των νόμων αλλά και στην ίδια την αστυνομία που «πρέπει να έχει μια συνέχεια στη δουλειά της. Το έγκλημα χρειάζεται διείσδυση και εξάρθρωση» απέδωσε το γεγονός πως δεν έχει καταπολεμηθεί η βία στα γήπεδα και έφερε το εξής παράδειγμα. «Υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι όποιος είναι υπόδικος ή κατάδικος, ενδεχομένως για θέματα αθλητικής βίας, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια την ώρα που υπάρχει ένας αγώνας της ομάδας του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Δεν υπάρχει κάποιος που παρουσιάζεται. Δεν του έχει επιβληθεί τέτοια ποινή. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης».

Ρεαλιστική θεωρεί ο υπουργός τη συνεργασία με τις ΠΑΕ για την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα. «Εδώ λοιπόν είναι και η εφαρμογή του αθλητικού νόμου. Ότι όποιος ασχημονεί μέσα στο γήπεδο βλάπτει την ομάδα του. Ή όταν είναι στο αντίπαλο γήπεδο βλάπτει την ομάδα του, η οποία παίζει εκτός έδρας».

Και υποσχέθηκε «θα καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία να τα οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να τελειώνουμε γιατί είναι οργανωμένο έγκλημα».

