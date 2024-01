Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ροζ βίντεο: 37χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της και... συνελήφθη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η γυναίκα στην καταγγελία της για βιντεοσκόπηση ερωτικών πράξεων. Για ποιο λόγο της έκανε μήνυση ο σύντροφός της.

-

Τον 54χρονο σύντροφό της μήνυσε μια 37χρονη από τη Γεωργία, στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον πως κατέγραφε εν αγνοία της τις προσωπικές τους στιγμές.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 37χρονη μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς όπου και μήνυσε τον σύντροφό της καθώς όπως κατήγγειλε, εκείνος κατέγραφε τις προσωπικές τους στιγμές, χωρίς τη συγκατάθεση της ίδιας. Μάλιστα η 37χρονη παρέδωσε στις αρχές και έναν υπολογιστή του 54χρονου, προκειμένου να ερευνηθεί.

Από την πλευρά του ο 54χρονος φέρεται να κατέθεσε και εκείνος μήνυση κατά της συντρόφου του για κλοπή του υπολογιστή του αλλά και για εκβιασμό από πλευράς της, αφού σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, εκείνη φέρεται να του ζητούσε χρηματικό ποσό για να μην προσφύγει στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενός σε βάρος του 54χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Απαντήσεις στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του

“The 2Night Show” - Μηλιώνης: Ο ρόλος του Τζανή και η συμμετοχή στην “Μάγισσα” (βίντεο)

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός