Ομόφυλα ζευγάρια - Ελπιδοφόρος: Δεν θα τελούσα γάμο σε εκκλησία (βίντεο)

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για την βάπτιση παιδιών ομόφυλων ζευγαριών και τα ήθη στις ΗΠΑ. Τι ανέφερε για την επίσκεψη του στο Άγιο Όρος.

"Ουδέν σχόλιον" από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, σχετικά με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο κ.Ελπιδοφόρος, σε δηλώσεις του πριν από την συνάντησή του με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Στάθη Κωνσταντινίδη, στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, σημείωσε ότι η εκκλησιαστική ιεραρχία στην Ελλάδα ήδη έλαβε τις αποφάσεις της.

«Η Ελλάδα έχει τη δική της εκκλησιαστική αρχή. Η ιεραρχία της Ελλάδος ήδη απεφάνθη και αποφάσισε χθες. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να εκφέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη άποψη. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα η συζήτηση είναι για την βάπτιση των παιδιών, είναι για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Επομένως είναι άλλο θέμα», δήλωσε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Αναφερόμενος στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είπε ότι «η τεκνοθεσία είναι ένα εντελώς άλλο θέμα. Εμείς στην Αμερική έχουμε διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετική Εκκλησία», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα τελούσε σε εκκλησία γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από τον Άγιον Όρος, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να μην γίνει επίσημη υποδοχή κατά την άφιξή του, ο κ.Ελπιδοφόρος επισήμανε τα εξής: «Με τους ομογενείς, κληρικούς και λαϊκούς, που ήμασταν ως προσκυνητές στον Άγιον Όρος, γίναμε δεκτοί επίσημα, πολύ εγκάρδια, κατά το Αγιορίτικο τυπικό από πέντε Αγιορίτικες Μονές, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι η σχέση της ομογένειας του εξωτερικού με το Άγιον Όρος είναι πολύ στενή και πολύ εγκάρδια. Δεν υπάρχει λόγος να διαταραχτεί, ούτε διαταράχθη».

Ακολούθως, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επισκέφθηκε το τουρκικό προξενείο στην Θεσσαλονίκη. Σε δήλωση του ανέφερε «Ακολουθώντας το παράδειγμα των δύο ηγετών των χωρών του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου κ. Ερντογάν, και εμείς συμβάλουμε με τον τρόπο μας στην προσέγγιση των δύο χωρών διότι εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός της ειρήνης, αγαπούμε την ειρήνη, επιδιώκουμε την ειρήνη αλλά και ως κληρικός, άνθρωπος της εκκλησίας, νομίζω πως ο ρόλος μας πρέπει να είναι ειρηνοποιός ώστε οι δύο λαοί που είναι δύο μεγάλοι γείτονες λαοί προαιώνιοι λαοί πρέπει να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας και ειρήνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεώρησα καλό όπως επισκέφθηκα εχθές το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ, να επισκεφθώ σήμερα το Τουρκικό Προξενείο προκειμένου η εκκλησιαστική μας αρχή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και είναι για εμάς το εκκλησιαστικό κέντρο όλης της Ορθοδοξίας και έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Είναι προφανές ότι το κλίμα είναι καλό και το έδωσαν το παράδειγμα όπως οι δύο ηγέτες της επαναπροσέγγισης και πρέπει σε αυτόν τον μύλο να ρίξουμε όλοι το δικό μας νερό».





