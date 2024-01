Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Πεντελεήμων: Η απόφαση της Ιεραρχίας ήταν ομόφωνη και αυτό τα λέει όλα (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, μίλησε στο "Πρωινό" για την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο μητροπολίτης Μαρώνειας, Παντελεήμων μίλησε στο «Πρωινό», και εξήγησε γιατί η Εκκλησία είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Η Εκκλησία μας δεν μιλάει ποτέ σκληρά, η Εκκλησία μεταφέρει την γλώσσα της αλήθειας. Χθες συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος και με μια ομόφωνη απόφασή της επικαιροποίησε τον λόγο της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία έχουμε έναν γάμο, την συνάφεια ανδρός και γυναικός. . Ο γάμος για την εκκλησία είναι ένας. Κανένας δεν διώχνει κανέναν από την Εκκλησία, αλλά στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε με κανένα δικαιωματισμό.

Η Εκκλησία τους δέχεται όλους, μπορεί κάποιος να θέτει τον εαυτόν τον εκτός Εκκλησίας. Όμως στην Εκκλησία μπαίνουμε με πνεύμα ταπεινώσεως και όχι δικαιωματισμό και με τρόπο που να ζητούμε “τα δικά μας”», είπε ο μητροπολίτης.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Μητροπολίτη:

