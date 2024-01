Κοινωνία

Πατήσια: Στη φυλακή ο 56χρονος που βίαζε την ανήλικη κόρη της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του στον ανακριτή. Ποιες κατηγορίες του αποδίδονται.

-

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει μετά την απολογία του ο 56χρονος που κατηγορείται ότι επί χρόνια βίαζε στα Πατήσια την 15χρονη σήμερα κόρη της συντρόφου του.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον 35ο Τακτικό Ανακριτή προκειμένου να λογοδοτήσει για σωρεία κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν μετά την καταγγελία του κοριτσιού που παρακινημένο από φίλη της, στην οποία εκμυστηρεύτηκε τα γεγονότα, πήγε στην Αστυνομία.

Τον 56χρονο βαρύνουν κατηγορίες που αφορούν βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και πορνογραφία και ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος φαίνεται πως ισχυρίστηκε ότι «συνευρέθηκε ερωτικά» με το κορίτσι αφού είχε συμπληρώσει τα 15 έτη και ότι είχε τη συναίνεσή της σε ό,τι έγινε. Φέρεται επίσης να αρνείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη, ενώ αποδέχεται την πορνογραφία καθώς στο κινητό του βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες του ίδιου και του θύματος.

Ο ανακριτής, πριν ακούσει την απολογία του κατηγορούμενου, έλαβε κατάθεση από τη μητέρα της 15χρονης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η 39χρονη (βίντεο)