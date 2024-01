Οικονομία

Ζωγράφου – Ιωάννα Κολοβού: Στο αυτόφωρο μετά την έξωση

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε η δημοσιογράφος Ιωάννα Κολοβού η οποία προσήχθη από Αστυνομικούς κατά την διάρκεια έξωσης της από το σπίτι που της ανήκε, ως πρώτη κατοικία της, επί χρόνια και πλέον έχει αλλάξει κυριότητα καθώς εκπλειστηριάστηκε λόγω χρεών.

Σε βάρος τής δημοσιογράφου ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη οικιακής ειρήνης, μετά από μήνυση του νέου ιδιοκτήτη, και βίας κατά υπαλλήλων και την παρέπεμψε να δικαστεί στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο από όπου πήρε αναβολή για τις 5 Φεβρουαρίου.

Σε συμπαράσταση της κυρίας Κολοβού συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων αλληλέγγυοι ανάμεσα στους οποίους ο Παναγιώτης Λαφαζάνης (ΔΗΚΕΑ) και ο Γιάννης Πρωτούλης (ΚΚΕ). Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της καταδικάζοντας τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Ο συνήγορος της δημοσιογράφου ανέφερε για την υπόθεση, πως η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου έχει ολοκληρωθεί, περνώντας στα χέρια του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έξωσης της, που είχε διακοπεί το περασμένο καλοκαίρι.

Η κυρία Κολοβού σε δήλωση της είπε πως έχασε το σπίτι της για χρέος 45.000 ευρώ, με την τράπεζα να απορρίπτει τις προσπάθειες διακανονισμού του. Το ακίνητο σύμφωνα με την δημοσιογράφο, τελικώς αγοράστηκε έναντι 15.000 ευρώ. Ο νέος ιδιοκτήτης τής υπέβαλε μήνυση γιατί συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι και έτσι νωρίς το πρωί δυνάμεις των ΜΑΤ, μαζί με δικαστικό επιμελητή μετέβησαν στου Ζωγράφου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έξωση της Ιωάννας Κολοβού από το σπίτι. Η ίδια κατήγγειλε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού με πριόνι.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν πολλοί πολίτες σε ένδειξη συμπαράστασης ενώ η δημοσιογράφος προσήχθη από αστυνομικούς.

