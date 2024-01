Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια – Σκέρτσος: Η παρέμβαση του που προκάλεσε αίσθηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταχειροκροτήθηκε όταν πέραν των επιστημονικών συγγραμμάτων που επικαλέστηκε ανέσυρε και μία προσωπική ιστορία.

-

Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με τον υπουργό Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, να δηλώνει ανοιχτά, πως θα επιλέξει την αποχή.

Αίσθηση έκανε η παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τελείωσε την εισήγησή του εμφανώς συγκινημένος και καταχειροκροτήθηκε.

Γιατί πέραν των επιστημονικών συγγραμμάτων που επικαλέστηκε ανέσυρε και μία προσωπική ιστορία, λέγοντας «Πώς θα αντικρύσω στα μάτια τα τρία μου ανίψια;»

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Φλώρινα – Phishing: Το μοιραίο λάθος 33χρονης