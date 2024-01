Αθλητικά

Μπακς: “Τριπλός” Αντετοκούνμπο, σάρωσε τους Κάβαλιερς (βίντεο)

Ο Γίαννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το 42ο triple - double της καριέρας τους και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη, στον πρώτο αγώνα μετά την απόλυση του Έιντριαν Γκρίφιν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το τρίτο του triple-double στα τελευταία τέσσερα ματς και οι Μπακς επικράτησαν 126-116 των Καβαλίερς στο Μιλγουόκι στον πρώτο αγώνα μετά την απομάκρυνση του Εϊντριαν Γκρίφιν από τον πάγκο των «ελαφιών». Παράλληλα οι Μπακς έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των οκτώ αγώνων, που είχε το Κλίβελαντ πριν από το ματς. Έτσι το Μιλγουόκι έχει πλέον ρεκόρ 31-13 και παραμένει στη δεύτερη θέση της Ανατολής ενώ οι Καβαλίερς με ρεκόρ 26-16 βρίσκονται στην τέταρτη θέση.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (15/23 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές), 18 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο ήταν μια ασίστ μακριά από το να έχει τέσσερα διαδοχικά triple-double καθώς στη νίκη (141-135) επί των Πίστονς το περασμένο Σάββατο, είχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ!

Από εκεί και πέρα ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 28 πόντους αλλά ήταν και πάλι άστοχος (8/21 σουτ, 2/9 τρίποντα) ενώ 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον.

Για τους «ιππότες» ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 23 πόντους ενώ ο Τζάρετ Άλεν είχε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς είναι πάλι με τους Καβαλίερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/1) στις 03:00, στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

