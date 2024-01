Κόσμος

Τουρκία: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροσκάφος τύπου C-160 αναγκάστηκε να προσγειωθεί λίγο μετά την απογείωση του, λόγω τεχνικού προβλήματος. Βίντο καταγράφει την χαμήλη πτήση του.

-

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρεται ότι αεροσκάφος C-160 που απογειωνόταν για εκπαίδευση στην Καισάρεια χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος. Ενώ το αεροπλάνο υπέστη ζημιά, η χαμηλή πτήση καταγράφηκε από την κάμερα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου, το στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-160 της 12ης Διοίκηση της Κύριας Βάσης Αεροπορικών Μεταφορών στην Καισάρεια απογειώθηκε για εκπαιδευτική πτήση το πρωί. Τεχνικό πρόβλημα σημειώθηκε στο στρατιωτικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο έδαφος της ίδιας βάσης. Ενώ το αεροπλάνο υπέστη ζημιές, αναφέρθηκε ότι ο πιλότος και το πλήρωμα είναι υγιείς.

Η χαμηλή πτήση του αεροπλάνου καταγράφηκε σε κάμερα κινητού τηλεφώνου.

Scary: A Turkish C-160 military cargo plane makes an emergency landing immediately after the take off due to malfunctioning in Turkey’s Kayseri pic.twitter.com/vt1ok2yzE6 — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) January 25, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα – Αγρότες Καρδίτσας στον ΑΝΤ1: Έχουμε καταστραφεί, θέλουμε τις ζωές μας πίσω

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Μέρος της αποστολής μου η διασφάλιση της επιστροφής τους

Τέμπη - Πρόεδρος Οικογενειών Θυμάτων: Περιμένουμε επιτέλους να πληρώσουν όσοι έφταιξαν (βίντεο)