Πολιτική

Αυγενάκης προς μπλόκα αγροτών: Σας κατανοώ, καταβάλλω κάθε προσπάθεια

Σε προσπάθεια κατευνασμού της δυσαρέσκειας προχώρησε ο υπουργός, αναφέροντας ότι η προσπάθεια ενίσχυσης συνεχίζεται.

Μήνυμα κατανόησης αλλά και αποκλιμάκωσης της ρήξης απηύθυνε προς τους κινητοποιημένους αγρότες ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Αυγενάκης επισήμανε: «Στις κινητοποιήσεις στεκόμαστε με σεβασμό, συζητούμε, κατανοούμε τα προβλήματα. Υπάρχει ένταση, υπάρχει πρόβλημα, την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και μέριμνα, και υπάρχουν και αντανακλαστικά, και υπάρχει και το πραγματικό ενδιαφέρον, και εμείς θα επιμείνουμε στην προσπάθεια, που θα πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα: τόσο σε εθνικό και όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

